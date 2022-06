Novothny Soma hazatért – a támadó a Vasashoz igazolt

Jelentős NBI-es és nemzetközi tapasztalattal bíró, korábbi utánpótlás-válogatott támadót igazolt a Vasas – számolt be a klub honlapja a hírről.

Az olasz SSC Napoli csapatánál nevelkedett 28 éves Novothny Soma személyében olyan játékos került a Vasas kötelékébe, aki korábban az NB I-ben már bizonyította gólképességét, majd az elmúlt éveket külföldön töltötte, ahol szintén értékes tapasztalatokkal gazdagodott – írj a Vasas hivatalos portálja.

Nagy Miklós, sportigazgató a következőket mondta a vasasfc.hu-nak: „Az élvonalbeli szereplés jegyében történő erősítések kapcsán a tervezett igazolásoknál az adott posztokra sorrendet állítottunk fel. Úgy ítéltük meg, hogy a támadósorban erősíteni szeretnénk egy kipróbáltan gólerős, vérbeli befejező csatárral. Az ismert elveink szerint természetesen csak magyar játékos jöhetett szóba, továbbá az is fontos, saját magunk számára szabott kritérium volt, hogy amennyiben lehet, ingyen igazolható labdarúgó legyen, akit szerződtetünk. Ezen paraméterekkel felmérve a piacot, Soma volt számunkra az első számú opció, és örömömre szolgál, hogy sikerült megszereznünk. Személyében olyan játékos érkezik, aki a múltban többször is bizonyította gólképességét, emellett a mentalitására is nyugodtan alapozhatunk, amikor egy egységes, harcos, magyar játékosokból álló csapatban gondolkodunk. Olyan csatárt sikerült megszereznünk, akinek még komoly ambíciói vannak, holnap tölti csak be 28. életévét, azaz ereje teljében van. Úgy gondolom, és ebben a személyes beszélgetések is megerősítettek, hogy Soma motivált, ambiciózus labdarúgó, aki előtt még van bőven perspektíva, ugyanakkor már rendelkezik megfelelő tapasztalattal is ahhoz, hogy sokat segíthessen az élvonalba visszatérő csapatunknak a ránk váró kőkemény szezonban.”

Novothny Soma elmondta, nagyon örül, hogy a Vasashoz tudott szerződni: „A döntésemben fontos szerepet játszott, hogy Nagy Miklós sportigazgató személyesen keresett meg és vázolta fel nekem a terveit, ebből is azt éreztem, hogy nagy szerepet szán nekem. Tudom, hogy magasak a klub elvárásai felém, de szeretnék azoknak megfelelni. Van bennem egy óriási bizonyítási vágy, hogy megmutathassam, sokkal több van bennem. Szeretnek főszerepet vállalni a Vasas jó szereplésében, rengeteg góllal és jó játékkal hozzátenni a csapat teljesítményéhez.”

Novothny Somával hároméves szerződést kötött az NBI-be frissen feljutott angyalföldi gárda.

