November 21-ig őrizetben marad a Manchester United játékosa

Egyre nagyobb bajban Mason Greenwood: már szabadlábon sem védekezhet a 21 éves futballista.

Egyre nő Mason Greenwood bűnlajstroma: a Manchester United játékosát nemrégiben az óvadékkal kapcsolatos szabályok megsértése miatt állította elő a rendőrség, hétfői tárgyalása után pedig rabszállítóban távozott.

A bíróság ugyanis elrendelte a 21 éves sportoló letartóztatását, így Greenwood november 21-ig biztosan rács mögött lesz, de az is lehet, hogy tovább, ekkor ugyanis csak a következő tárgyalást tartják majd az ügyében.

Greenwoodot szexuális erőszak kísérletével, kényszerítéssel és testi sértéssel is vádolják. Az esettel kapcsolatban a Manchester United is közleményt adott ki, a jogerős bírósági ítéletig továbbra is felfüggesztik Greenwood játékjogát.