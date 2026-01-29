László Csaba szerint a Nottingham nem veszi komolyan az EL-t a Fradi ellen

Edzőkeringő és prioritások Nottinghamben

A Nottingham Forest szezonja finoman szólva is kaotikus: Sean Dyche már a harmadik menedzser a kispadon Nuno Espírito Santo és Ange Postecoglou után. A csapat a Premier League-ben a 17. helyen szerénykedik, ami alapjaiban határozza meg a hozzáállásukat a csütörtöki kupameccshez.

László Csaba a brit sajtóhírekre alapozva úgy véli, a Forestnél jelenleg minden a bennmaradásról szól.

„Dyche-nek inkább az a célja, hogy ne essen ki a csapata, az Európa Liga különösebben nem köti le” – fogalmazott a szakember.

A Forest jelenleg a 16. helyen áll az EL-táblázaton, és csak egy győzelemmel biztosíthatnák be helyüket a rájátszás kiemelt pozícióiban (9–16. hely). Ezzel szemben a Ferencváros remekül menetel: 4 győzelemmel és 3 döntetlennel a 7. helyről várják a zárókört.

Wood és Gibbs-White: rájuk kell figyelni

Bár az angoloknál a nagyszerű formát futó Elliot Anderson eltiltás miatt hiányzik, a támadószekció így is veszélyes. Morgan Gibbs-White kreativitása és az új-zélandi gólvágó, Chris Wood fizikai ereje komoly teszt elé állítja a magyar védelmet. László Csaba szerint azonban a Forest védelme, élén a szerb Nikola Milenkoviccsal, sebezhető a gyors ellentámadásokkal szemben.

Más optika: EL vs. NB I

A Fradi önbizalmát némileg megtépázhatta a Győr elleni bajnoki vereség, de a szakvezető szerint ebből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni.