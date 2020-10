Női NB I: rangadó az élvonalban

A válogatott Eb-selejtezője után folytatódik a Simple Női Liga, listavezető pedig a DVTK csapatát fogadja az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

A bajnokságban harmadik helyen álló miskolciak a legutóbbi két összecsapásukat nem tudták megnyerni, idegenben játszottak döntetlent a -Viktóriával (0-0), hazai környezetben pedig kikaptak az FTC-Telekomtól (0-3).

A tabellán öt ponttal a kék-fehérek mögött lévő DVTK-val a bajnokság első fordulójában már volt egy meccs, akkor Miskolcon Diószegi Fanni duplájával 2-0-ra győzött az MTK.

Több csapat

Fórizs Sándor a DVTK mestere nehéz mérkőzésre számít:

"Az MTK szerintem jelenleg a legjobb formában lévő magyar női labdarúgó csapat. Az eddig is bombaerős keretük a nyáron tovább erősödött, így ahhoz, hogy valaki legyőzze őket minden összetevőnek a helyén kell lennie, maximális koncentrációra és szerencsére is szükség van. Nem lesz könnyű dolgunk, de ezúttal is azon leszünk, hogy ponttal vagy pontokkal térjünk haza."

A Simple Női Liga 8. fordulójának programja:

A cikk lejjebb folytatódik

Péntek

13:00 Kész-St. Mihály FC - FTC-Telekom

20:00 MTK Hungária FC - DVTK

Szombat

13:30 Kelen SC - Haladás-Viktória

Vasárnap

13:30 Astra-Alef-HFC Üllő - ETO FC Győr