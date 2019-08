Női Eb-selejtező: Vereséget szenvedett a magyar válogatott

Egy félideig tudta tartani ellenfelét a magyar csapat.

Izland elleni idegenbeli találkozóval kezdte meg szereplését Markó Edina válogatottja a 2021-es női Európa-bajnokság selejtező sorozatában. A párharcot a nemzeti stadionban játszották a csapatok, ugyanazon a helyszínen, ahol a férfi válogatott is rendszeresen pályára lép.

A szövetségi kapitány a legerősebb kezdőcsapatával indított a FIFA-világranglistát bennünket 28 hellyel megelőző válogatott ellen. A kapuban Szőcs Réka kapott helyett. Kezdőként lépett pályára az FTC-Telekommal nemrég még a BL-szereplésért küzdő, a főtábláról az utolsó meccsen lemaradó Vágó Fanni, Csiki Anna, Fenyvesi Evelin, Mosdóczi Evelin és Szabó Viktória. Az -ból Turányi Lilla is lehetőséghez jutott, a -Viktóriát a több, mint százszoros válogatott Rácz Zsófia képviselte. A jelenleg legtöbb válogatottsággal rendelkező magyar játékos, Jakabfi Zsanett (Wolfsburg) is az első perctől a pályán volt, ahogy a Csiszár Henrietta és Zeller Dóra is, akik a Bayer Leverkusen színeiben a hétvégén győztes bajnokit játszottak a Freiburg ellen a Bundesligában.

A mérkőzés jó ütemű játékot hozott az első percekben. Ahogy arra számítani lehetett, az izlandiak fizikai fölénye kiütközött, ők diktálták a tempót.

Az első helyzetet a szigetországiak alakították ki a 7. percben. Az első próbálkozás után a labda kipattant, az ismétlésnél a kapufa mentett meg minket.

A 10. percben aztán már nem volt ilyen szerencsénk, Jensen szinte teljesen egyedül lőhetett, Szőcs vetődött, de nem tudott védeni (1–0).

A félidő derekára sokkal kiegyenlítettebbé vált a játék. Az izlandiak masszív védekezését azonban nem tudtuk feltörni, leginkább a pálya középső harmadában folyt a játék. Szőcsnek kisebb helyzeteket kellett védenie a játékrész végéig, míg a mi támadásaink rendre megakadtak a masszív izlandi védelmen.

A hajrában aztán Vágó Fanni vitte fel a labdát és a tömörülő védők közül a szélen robogó Csiszár Henrietta elé tálalt, aki becsapva a kapust az üres kapura vezethette a labdát és még a szünet előtt kiegyenlített (1–1)!

Az 59. percben aztán nem bírtuk tovább: az alapvonalnál Jensen még épphogy elért a lecsorgót, amit középre adott, ott Eiríksdóttir várta a labdát és nem hibázott (2–1).

A 65. percben Csiki Anna végzett el szabadrúgást, de a labda nem talált kaput. A kirúgásból viszont megindulhattak az izlandiak. Villámgyorsan a tizenhatosunkon belül voltak, a lövést előbb Szőcs ki tudta védeni, de az ismétlésre már nem ért oda (3–1).

A hosszabbításban aztán Jensen adta meg a kegyelemdöfést, a találkozó 4–1-es hazai győzelemmel ért véget.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

(Forrás: MLSZ)