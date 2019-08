Női bíró fújja a sípot az európai Szuperkupán

Stephanie Frappart futballtörténelmet fog írni, ugyanis ő vezetheti az európai Szuperkupa döntőjét.

A győztes és az győztes összecsapása lesz az első férfiak által lejátszott, az UEFA által szervezett mérkőzés, amelyen egy nő fújhatja majd a sípot.

A 25 éves bíró igazi űttörőnek számít, hiszen áprilisban az első női játékvezető lett, aki a francia élvonalban fújhatta a sípot, de ő vezette az idei női világbajnokság fináléját is.

Frappart segítői a szintén francia Manuela Nicolosi és az ír Michelle O'Neal lesznek.

Az európai Szuperkupa döntőjét augusztus 14-én Isztambulban rendezik.

