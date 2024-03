“No Kane, no party?”, avagy Anglia–Brazília a felkészülés jegyében

Nem ehhez szoktunk a két csapat meccsein, de így is lesz miről beszélni.

Szép magyar mondás: “Ajánlom magamat”! Valahogy így voltam a szombat esti Anglia–Brazília felkészülési mérkőzéssel is, ajánlja az magát, meg a jó bornak ugye nem kell cégér.

Pikáns meccsnek ígérkezett ez, ha pedig még hozzátesszük, hogy az angoloknál ott a mez-balhé, ott a Ben White-mizéria, a braziloknál pedig teljesen új, 19 fős stáb van, hát mit is várhattunk, parázs csatát.

Nem az lett! Legalábbis az első félidő olyan lagymatag, semmilyen, próbálkozásokkal teli valami volt, negyvenöt perc – ha nem is szenvedés, de – nem túl magas színvonal. Egy kapufa a braziloktól, egy véleményesen elmaradt büntetőt angol részről, egyébként mezőnyjáték, birkózás. Az előző tizenkét angol-brazilon nem éppen ebbe szerettünk bele.

A második félidőtől többet várhattunk, persze ezzel nem is tettük magasra a lécet. A helyzetek ugyanúgy megvoltak, de a körmünket továbbra sem rágtuk tövig. Jó-jó, tudom, barátságos meccs, de mi van az új edzőnek való bemutatkozással, az angolok hazai pályájával?! Talán a védekezéssel, a védők munkájával lehettek leginkább megelégedve a szakemberek mindkét oldalon, persze, az is valami.

A 81. minutumig kellett várni egy gólra – lehet, hogy spoiler így, de nincs mit cifrázni, egy gyönyörű támadás végén volt eredményes a Vinícius Junior lövése után kipattanó labdát a hálóba juttató 17 éves brazil játékos, Endrick, 0–1. Izgalmakat még a hosszabbítás tartogatott azért, mely főleg angol próbálkozásokból állt, de ezek csak próbálkozások is maradtak, majd egy ziccert még Endrick is elrontott, győztek 1–0-ra a brazilok, jól mutatkozott be az edzői stáb tehát, és persze így a csapat is, ha nem szép játékkal, de győzelemmel…

Az angoloknál akárhogy is, de érződött csapatkapitányuk, Harry Kane sérülés miatti hiányzása, pedig még a belgák ellen sem biztos, hogy ott lesz pár nap múlva.

Brazília következő meccse pedig a spanyolok ellen lesz Madridban márvius 26-án.