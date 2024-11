NL: Anglia és Norvégia is kiütéses győzelemmel jutott az elitdivízióba

A szigetországiak a második félidőben taroltak, a norvégok Haaland triplájával zárták a Nemzetek Ligáját.

Az angol válogatott hazai pályán 5-0-ra kiütötte az íreket, ezzel megnyerte csoportját a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában, amivel a következő kiírásban újra a legjobbak között szerepelhet. Az angolokhoz hasonlóan a norvégok is egy 5-0-s sikerrel biztosították feljutásukat, Erling Haaland mesterhármast szerzett hazai környezetben Kazahsztán ellen.

Az angol válogatott Írországot fogadta a Nemzetek Ligája B-divíziójának utolsó meccsén. Azonban nem csak a csoportkör fejeződött be Anglia számára, hiszen lee Carsley megbízott szövetségi kapitánynak is ez volt az utolsó meccse a kispadon. A helyét januártól Thomas Tuchel veszi át. A mérkőzés első félidejében csak a sárga lapok záporoztak, a góldömping a fordulás után kezdődött el. Az 51. percben Liam Scales megkapta a második sárga lapját, ráadásul Harry Kane büntetőt rúghatott, amiből meg is lett a vezetés. A háromoroszlánsok ezután meg sem álltak ötig, a Bayern München csatára mellett Anthony Gordon, Conor Gallagher, Jarrod Bowen és Taylor Harwood-Bellis is betalált. Habár a görögök is nyertek Finnországban, a két csapat egymás elleni mérlege az angoloknak kedvezett.

A B-divízió másik csoportjában Erling Haaland a Kazahsztán elleni mesterhármassal biztosította be a csoportelsőséget Norvégiának. A Manchester City gólvágója a 23., 37. és 71. percben is betalált, míg Alexander Sorloth és Antonio Nusa is egy-egy alkalommal megzörgette a vendégek hálóját.

Nemzetek Ligája, 6. (utolsó) forduló:

B divízió, 2. csoport:

Finnország-Görögország 0-2 (0-0)

Anglia-Írország 5-0 (0-0)

A csoport végeredménye: 1. Anglia 15 pont, 2. Görögország 15, 3. Írország 6, 4. Finnország 0

3. csoport:

Norvégia-Kazahsztán 5-0 (3-0)

Ausztria-Szlovénia 1-1 (1-0)

A csoport végeredménye: 1. Norvégia 13 pont, 2. Ausztria 11, 3. Szlovénia 8, 4. Kazahsztán 1

