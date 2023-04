Nincs több hajfestés és színes cipő Zalaegerszegen, a tulajdonos bekeményített

Hiába a jó kupaszereplés, a bajnoki helyezés miatt kell bekeményíteni.

Hullámvölgyben van a Zalaegerszeg: távozott a ZTE labdarúgócsapatának kispadjáról Ricardo Moniz, akinek helyét Boér Gábor vette át.

A sportal.hu információi szerint a rossz bajnoki szereplés miatt most más opciót is bevet ZTE tulajdonosa, Végh Gábor: a továbbiakban nem lehet a hajukat festeni a focistáknak, sőt a színes cipők használata is tiltott lesz. Ezzel a szabállyal szeretné elkerülni a kiesést az NB 1-ből. Az OTP Bank Ligában öt fordulóval a vége előtt 3 pontra a kiesőhelytől áll a ZTE.

A kupadöntőben jövő hét szerdán a Budafokkal mérkőzik majd meg a csapat.

