Nincs Potter varázslat, kikapott a Chelsea

Már tizedik alkalommal kapott ki a Chelsea idén.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

2-0-ra kapott ki az Aston Villa ellen a Chelsea az angol Premier League 29. fordulójában.

A Chelsea egyértelműen javuló tendenciát mutatott az utóbbi időben, Joao Félix és Enzo Fernandez is egyre jobban játszott. A válogatott szünet után azonban nem jól kezdett Graham Potter együttese.

Jobban kezdte a mérkőzést a Chelsea, azonban nem tudta feltörni a jól védekező Aston Villát. A 18. percben Ollie Watkins szerezte a forduló talán egyik legszebb gólját. Az angol támadó észrevette, hogy Kepa Arrizabalaga igencsak kint állt a kapujából és briliáns mozdulattal átemelte a kapust. 0-1

A végeredmény McGinn állította be az 56. percben. Az angol kiválóan vette át be a Jacob Ramsey felől érkező passzt majd remek távoli lövést eresztett el, amely be is ment a jobb alsó sarokba. 0-2

A Chelsea így továbbra is küzd, hogy kikerüljön a középmezőnyből, az európai porondon való indulás egyre távolabb kerül a londoniaktól. A kékek 38 ponttal a 11. helyen állnak, míg az Aston Villa a számukra már előkelő 9. helyen tartózkodnak 41 egységgel.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Newcastle United-Manchester United bajnokin a hazai győzelem 2.43, a döntetlen 3.50, a vendég siker 3.05-szörös szorzóval fogadható.(x)