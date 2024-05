Nincs meglepetés: Tímárral tervezi a jövőt a Nyíregyháza

Közleményt adott ki a klub.

Fogadj 20-szoros szorzóval a BL-döntőre és a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A klub vezetése folyamatosan tárgyal játékosokkal, és a következő napokban már várhatóak szerződéskötések.

A cikk lejjebb folytatódik

A Nyíregyházával kapcsolatban az utóbbi időben több pletyka is napvilágot látott, most hivatalos oldalán reagált erre a klub közleményével.



"Ahogy befejeződött a szezon, az eredmények helyét a médiumokban, közösségi oldalakon átvették az átigazolási pletykák. Számos játékossal boronálták már össze klubunkat, illetve az elmúlt napokban Tímár Krisztián vezetőedző távozásával kapcsolatban is jelentek meg hírek. Tímár Krisztiánnak élő szerződése van a Nyíregyháza Spartacus FC-vel, vele képzeljük el a jövőt.

Klubunkhoz nem érkezett megkeresés más csapattól vele kapcsolatban. Továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, hogy amint valakivel szerződést kötünk, hosszabbítunk vagy bontunk, és a kontraktusok aláírásra kerülnek, azt hivatalos felületeinknek bejelentjük szurkolóinknak – mondta Fekete Tivadar sportigazgató.

A klub vezetése folyamatosan tárgyal játékosokkal, és a következő napokban már várhatóak szerződéskötések."