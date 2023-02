Nincs kegyelem: börtönben marad Dani Alves

Ellene szólnak a bizonyítékok a nemi erőszak miatti perben.

A Barcelona korábbi játékosát, Dani Alvest őrizetbe vették és jelenleg is eljárás folyik ellene, miután szexuális erőszak elkövetésével vádolják. A vád szerint 2022. december 30-án egy barcelonai éjszakai bárban megtámadott egy nőt és megerőszakolta az egyik VIP helyiségben. Erről árulkodnk a létesítmény biztonsági kameráinak felvételei is.

Spanyol sajtóbeszámolók szerint a barcelonai bíróság nem fogadta el a brazil labdarúgó ügyvédjének beadványát, és nem bocsátja szabadlábra a nemi erőszakkal vádolt játékost. Dani Alves ügyvédje, Cristóbal Martell bizonyos óvintézkedések mellett szabadlábra helyezési kérelmet nyújtott be a barcelonai bíróságon, ám a törvényszék ezt elutasította, így a 39 éves futballista továbbra is börtönben marad. A bíróság azzal érvelt, hogy magas a szökés kockázata, illetve az Alves ellen szóló bizonyítékok kellően súlyosak ahhoz, hogy a rácsok mögött tartsák őt. A hírek szerint Alves szénája nagyon rosszul áll, hiszen a biztonsági kamerák és egyéb kézzel fogható bizonyítékok is ellen szólnak.

A 126-szoros brazil válogatott játékos és képviselője most a tárgyalásra várnak, de annak időpontját még nem tűzték ki.

A Marca közlése szerint elmarasztaló ítélet esetén a szexuális erőszakról szóló törvénycikk legutóbbi módosítása nyomán a brazilra négytől tizenkét évig terjedő börtönbüntetés vár.

