Nincs edzőtábor, de még a reggelit és ebédet is nélkülözik a Vidinél

2023 márciusától a Fehérvár FC vezetőedzője Bartosz Grzelak. A lengyel svéd trénernek sikerült benntartani a csapatot az NB I-ben, azonban a MOL kiszállásával további nehézségekbe fog ütközni. A lengyel Przeglad Sportowynak adott interjút a szakember, amelyet a csakfoci.hu szemlézett.

A márciusi megérkezése pillanatában rendetlelnség volt a klubnál

"Amikor a klubhoz érkeztem, rendetlenséget találtam az öltözőben és rengeteg alapemberünk volt sérült. A Ferencváros elleni idegenbeli, döntetlenre végződő meccs után, ami nekem a második találkozóm volt a legjobb csatárunk kiesett és a szezon hátralévő részében nem játszott. A legfontosabb feladat - akárcsak korábban az AIK-nál - a védelem megerősítése volt. Az utolsó 10 meccsen nekünk és a Ferencvárosnak volt a legkevesebb kapott gólja, míg az érkezésem előtt a Vidi nagyon ritkán nem kapott gólt egy mérkőzésen, velem pedig ez tíz meccs alatt ötször összejött. Ez volt a legfontosabb."

Sikerült az NB I-ben tartania a Fehérvárt

"Nagyon elöl van az eredménylistámon a Fehérvár bennmaradása, a legelején, ugyanazon a szinten, mint a svéd másodosztályba való feljutás és bennmaradás a Frejjel, vagy a bajnoki ezüstérem az élvonalban az AIK-kal. Amikor idejöttem, az átigazolási szezon már lezárult, tíz meccs volt hátra a bajnokságból, az a csapat állt a rendelkezésemre, amely az egész évben játszott. Nagyobb változtatásokat nem tudtam végrehajtani, nagyon nehéz kihívás volt.

Az NB I irama más, mint a korábbi bajnokságainak

"Engem pozitívan lepett meg. Csak 12 csapat van, kevesebb, mint Svédországban vagy Lengyelországban, ami azt jelenti, hogy körülbelül 80-nal kevesebb futballista játszik az első osztályban. A meccsek tempója elég nagy, inkább kontratámadásokra játszanak a csapatok.

Sok jó játékos van a legerősebb csapatokban, mint a Ferencváros, a Debrecen, a Puskás, illetve anyagilag is erősebbek a klubok, mint Svédországban. Sokkal erősebbek. Az itteni kluboknak megvan a lehetőségük arra, hogy jó labdarúgókat igazoljanak külföldről."

A MOL kiszállása keményen érintette a klubot

"Elvesztettük az egyik legnagyobb szponzorunkat, a MOL-t, ami még a klub nevében is benne volt. Rengeteg pénzt fektetett be, és a hiánya érződik, a költségvetésünk alacsonyabb, mint amire számítottam. Nem lesz edzőtáborunk, sőt az előző szezonban volt reggeli és ebéd is az edzések után, most ez nem lesz. A tulajdonos kénytelen megszorításokat eszközölni. Van egy tervünk, hogy újjáépítsük a csapatot, és magyar identitást adjunk neki. Korábban sok külföldi labdarúgónk volt, most fiatal magyarokra akarunk alapozni."

Magyarul is megtanul a lengyel ajkú edző

"Magánórákra fogok járni. Az emberek barátságosak itt, a klubban mindenki nagyon jól beszél angolul, és sok időt töltök itt. Választhattam, hogy Budapesten vagy Székesfehérváron lakom, végül helyben béreltem ki egy lakást. Ez egy kis város, de szeretem, közel vagyok az edzésekhez, és sokat tudok dolgozni ahelyett, hogy az autópályán ülve tölteném az időt "