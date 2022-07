Nikolicsot újra szóba hozták a Legia Varsóval

A támadó menedzsere tárgyalt a lengyel csapattal a visszatérésről.

Lengyel lapértesülések szerint a Legia Varsónál felmerült Nikolics Nemanja szerződtetése.

A MOL Fehérvártól szerződése lejártával távozó, így jelenleg szabadon igazolható 34 esztendős támadó 2015 és 2017 között másfél évig erősítette a varsói együttest, amelyben hamar közönségkedvenc lett, 86 tétmérkőzésen 55 gólig jutott, kétszeres lengyel bajnok, egyszeres kupagyőztes, gólkirály és az év labdarúgója is lett.

A Legia az előző szezonban - bajnoki címvédőként - rettentően gyengén szerepelt, sokáig kiesőhelyen is állt a csapat, végül pedig a 10. helyen fejezték be az Ekstraklasát, ami a gyenge támadójátéknak is köszönhető volt, éppen ezért ezt a szekciót igyekeznek a lehető legjobban megerősíteni a nyáron.

Így került szóba Nikolics is, akinek a menedzsere az Interia Sport értesülései szerint egy hónappal ezelőtt tárgyalt is a Legiával, ám a klub sportigazgatója végül úgy döntött, nem szerződtetik a 42-szeres magyar válogatott támadót.

Nikolics neve egyébként felmerült a spanyol másodosztályú Malagánál is, de oda sem igazol, ugyanis helyette a 41 éves Rubén Castrót igazolta le a klub.

A hírek szerint a csatár Magyarországon vagy Cipruson folytathatja.

