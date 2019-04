Nikolics góljával mentett pontot a Chicago Fire

Magyar idő szerint szombat hajnalban a Chicago Fire 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Vancouver Whitecaps csapatával.

Az első félidőben nem született gól, de a vendég együttes az 53. percben megszerezte a vezetést Yordi Reyna találatával.

Sokáig úgy tűnt, hogy ez elég is lesz a három pont begyűjtéséhez, de a 84. percben büntetőhöz jutott a Chicago Fire, amit Nikolics Nemanja vállalt el, és magabiztosan lőtte a labdát a felső sarokba. Ez volt a magyar csatár második találata az 2019-es szezonjában.

Itt nézhetitek meg Nikolics gólját:





We're level in Chicago as @niko_nemanja converts from the spot! #CHIvVAN https://t.co/6jCN39hLDe