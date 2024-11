Nikitscher Tamás már a télen külföldre szerződhet

Ez a fő prioritás, de magyar klubok is érdeklődnek.

A 25 éves futballista szeptemberben mutatkozott be Marco Rossi válogatottjában és azóta kirobbanthatatlan a csapatból, hiszen az első találkozót leszámítva mindegyik találkozón kezdő volt és rendre jól is futballozott. Emellett – természetesen – az NB I-ben sereghajtó Kecskemétben is meghatározó szerepet tölt be.



Talán nem is csoda, hogy felkeltette több klub érdeklődését is és a hírek szerint itthon a Puskás Akadémia mellett az Újpest is szívesen látná, miközben Angliából a második ligában szereplő Coventry, Middlesbrough és Norwich, Spanyolországból az élvonalbeli Valladolid érdeklődéséről is hallani - írta meg az m4sport.hu.



„A felsoroltak felének nincs létjogosultsága – mondta Nánási Balázs, Nikitscher Tamás menedzsere. – Első körben a külföldi csapatok előnyt élveznek, de természetesen nyitottak vagyunk a magyar csapatok felé is. Jelenleg a német és az angol vonal a legerősebb és Tamás stílusának is ennek a két országnak a futballja fekszik a legjobban. Tárgyalásban is állunk klubokkal, de egyelőre ennél többet nem mondhatok ezzel kapcsolatban.”