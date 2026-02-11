Két klub közül választhat a Borussia Dortmund belső védője

Valamelyest tisztázódott a Borussia Dortmund középhátvédjének, Nico Schlotterbecknek a jövője - állította a Sport Bild. A német lap szerint a több klub által is figyelemmel kísért játékosért már csak a Real Madrid áll sorban, a másik eshetőség pedig az, hogy marad a sárga-feketéknél.

A Dortmund állítólag azon van, hogy meghosszabbítsa Schlotterbeck 2027 nyarán lejáró szerződését, sőt, az első tervezetet, amely jelentős fizetésemelést tartalmazott, már be is nyújtotta a játékosnak és az ügynökének.

Ugyanakkor a Ruhr-vidékiek csapatkapitánya egyelőre még hezitál a hosszabbítás és a Los Blancos között, így gondolkodási időt kért. Német sajtóhírek szerint március közepéig kell döntenie.

A 26 éves belső védő a 2022-23-as szezonban tette át székhelyét Freiburgból Dortmundba, és az első mérkőzéstől kezdve alapembernek számít a Signal Iduna Parkban. Ebben az idényben 17 bajnoki találkozón lépett pályára a lehetséges 21-ből, csupán sérülés és betegség miatt kényszerült az oldalvonalon kívülre.