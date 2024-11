Nézd vissza Orbán csodálatos akrobatikus gólját! – VIDEÓ

Hoffenheim vs RB Leipzig

A Leipzig fordulatos mérkőzésen 4-3-ra kikapott a Hoffenheim otthonában a német labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának szombati játéknapján.

A lipcseieknél a kapus Gulácsi Péter és a hátvéd Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést, amelyen utóbbi a 15. percben egy bal oldali beadásra berobbanva, öt méterről talált a kapuba. Együttese azzal a találattal 1-0-ra vezetett, de hiába volt ezt követően előnyben 2-1-nél és 3-2-nél is, a Szalai Attilát ezúttal is nélkülöző hazaiak a hajrában fordítottak és otthon tartották mindhárom pontot.

Willi Orbán gólját IDE KATTINTVA tudod visszanézni.

A három meccse nyeretlen Leipzignek ez volt a második veresége a Bundesligában.

A Hoffenheim–Leipzig találkozó összefoglalója:

Bundesliga, 11. forduló:

TSG Hoffenheim-RB Leipzig 4-3 (1-2)

Borussia Dortmund-SC Freiburg 4-0 (2-0)

Bayer Leverkusen-1. FC Heidenheim 5-2 (2-2)

VfB Stuttgart-VfL Bochum 2-0 (0-0)

VfL Wolfsburg-Union Berlin 1-0 (0-0)

később:

Eintracht Frankfurt-Werder Bremen 18.30

pénteken játszották:

Bayern München-FC Augsburg 3-0 (0-0)

vasárnap játsszák:

Holstein Kiel-FSV Mainz 05 15.30

Borussia Mönchengladbach-St. Pauli 17.30

Forrás: MTI