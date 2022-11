Nézd vissza a brazil válogatott újabb csodagólját - VIDEÓ

Fogadj 20-szoros szorzóval Bukayo Saka kaput eltaláló lövéseinek számára a Wales-Anglia vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A G-csoport rangadóján Brazília Svájcot fogadta. A mérkőzést végig a dél-amerikai válogatott uralta, azonban a Selecao sokáig képtelen volt gólra váltani mezőnyfölényét.

Mikor már a legtöbben elkönyvelték a 0-0-át, jött Casemiro és a 83. percben 13 méterről hatalmas gólt vert a bal felső sarokba. A gólt előtt Vinícius, Rodrygo, Casemiro volt a labda útja, a három játékos tavaly együtt nyert Bajnokok Ligáját, így nem véletlen, hogy ilyen jól érezték egymást a pályán.

Casemiro is the most important player for Brazil after Neymar #FIFAWorldCup #Brasil pic.twitter.com/Ijj33ge657