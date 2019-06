Neymar tagadja a nemi erőszakkal kapcsolatos vádakat

A PSG játékosa szerint zsarolási kísérlet áldozata lett.

A Paris Saint-Germain támadója, Neymar Jr. hevesen tagadja a nemi erőszakkal kapcsolatos vádakat.

A brazíliai rendőrség megerősítette a Goal-nak szombaton, hogy eljárás folyik Neymar ellen, de több részletet nem árultak el.

A brazil UOL hírügynökség volt az első, amely a nemi erőszakkal kapcsolatban publikált, és megerősítették, hogy bizalmasan kezelik a rendőri jelentéseket.

Brazíliai hírek szerint Neymar kifizette egy brazil hölgynek az utazását a Sofitel Paris de Triomhpe hotelbe, majd ott megerőszakolta őt. A 27 éves játékos elismerte, hogy találkozott a hölggyel a hotelben, de elutasítja a súlyos vádakat.

- Nemi erőszakkal vádolnak - mondta Neymar a vasárnap reggeli Instagram-videójában, ami már több, mint 10 millió megtekintésnél jár.

- Ez nagyon súlyos dolog, de most ez történik.

- Meglepetés volt számomra. Nagyon rossz volt, és szomorú voltam, amikor meghallottam a hírt. Ismeritek a személyiségemet, tudjátok, hogy mire gondolok, tudjátok, hogy sosem tennék ehhez hasonló dolgot.

- De most ennek vagyok kitéve, és itt vagyok, hogy tisztázzam a híreket, amik az én nevemmel jelennek meg. Ez a dolog nagy port kavart, és mindenki a közleményemet szeretné, de az állításoknak pont az ellenkezője történt meg.

- Mostantól mindent ki fogok fejteni, minden beszélgetésemet a lánnyal, az összes bizalmas emlékünket, mert muszáj nyitottnak lenni, és megmagyarázni, hogy valójában semmi nem történt.

- Aznap az történt, ami egy nő és egy férfi között a 4 fal között történhet. Valami mindegyik párral megtörténik, és a másik nap semmi nem történik.

- Ezután is chateltünk, és kért tőlem egy szuvenírt a fiának, és én meg is tettem volna ezt neki, és most... meg vagyok lepődve a követeléseken.

- Ez nagyon rossz és szomorú. Rajtam kívül az egész családomnak fáj ez, mert nemcsak az imidzsemet rombolja, hanem azt is, aki vagyok, valamint a környezetemet, és a személyiségemet.

