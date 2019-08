"Neymar Real Madridba igazolása nem lenne árulás"

A brazil legenda honfitársáról beszélt.

A héten megkezdődtek a hivatalos tárgyalások a és a illetékesei közt Neymar esetleges visszatéréséről a katalánokhoz.

A Barca mellett azonban a is a lehetséges kérők közt van, erről nyilatkozott most a klub legendája, Rivaldo.

A korábbi klasszis szerint egyáltalán nem lenne árulás, ha honfitársa nem a Camp Nou-ba térne vissza.

- Persze, ilyenkor természetes, hogy több csapattal hozzák szóba Neymart, hiszen az már egyértelmű, hogy távozni szeretne a francia fővárosból.

Ha két ilyen nagy klub, mint a Real Madrid és a Barcelona akar megszerezni, az mindig felkelti a figyelmet.

Nyilván én annak örülnék, ha visszatérne a Barcelonához, de nem lenne tragédia, ha mégis a blancóknál kötne ki.

Én személy szerint nem élném meg a Barcelona elárulásaként a dolgot, ha végül mégis Madridban kötne ki.

A Barca céljai egyértelműek, idén is minden versenysorozatban az első helyre törnek, ehhez igazolták például Antoine Griezmann-t és Frenkie de Jong-ot is, és ebben lehetne a klub segítségére Neymar is.

