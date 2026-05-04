Felrobbant a net: Neymar a Boca edzőközpontjában – jön az év igazolása?

Újabb szenzációs átigazolási pletykák kaptak szárnyra Dél-Amerikában, miután Neymar Buenos Airesben tett látogatást, és felkereste a Boca Juniors edzőközpontját.

A brazil világsztár jelenleg hazájában, a Santosnál szerepel, ahonnan csapatával Argentínába utazott egy Copa Sudamericana-mérkőzésre a San Lorenzo ellen. A támadó azonban az utazást kihasználva ellátogatott a Boca híres Casa Amarilla edzőközpontjába, amely mindössze néhány lépésre található a legendás La Bombonera stadiontól.

A látogatás során Neymar különleges ajándékokat is kapott: két személyre szabott Boca-mezt, amelyek közül az egyiken a saját neve szerepelt, a másikat pedig a klub elnöke, Juan Roman Riquelme adta át neki. A képek és videók gyorsan bejárták a közösségi médiát, tovább erősítve a találgatásokat egy esetleges, „galaktikus” átigazolásról.

A Boca vezetősége ugyanakkor igyekezett lehűteni a kedélyeket: hivatalos álláspontjuk szerint a találkozó pusztán baráti gesztus volt, és nem zajlottak tárgyalások Neymar szerződtetéséről.

A pletykákat ugyanakkor táplálja, hogy a brazil támadó több jelenlegi és korábbi Boca-játékossal is jó kapcsolatot ápol. Buenos Aires-i tartózkodása alatt például újra találkozott korábbi párizsi csapattársával, Ander Herrerával, aki állítólag elismerően beszélt a Boca különleges hangulatáról és a La Bombonera atmoszférájáról.

Nem ez az első alkalom, hogy Neymar neve felmerül az argentin klubbal kapcsolatban: Leandro Paredes korábban többször is utalt arra, hogy szívesen látná barátját a Boca mezében, különösen a Copa Libertadores megnyerésének reményében.

A hírek szerint a Boca Juniors egy nagyszabású projekt építésén dolgozik, amelyhez további világsztárok érkezése sem kizárt. Az egyik leggyakrabban emlegetett név Paulo Dybala, és egy Neymar-kaliberű játékos megszerzése valóban hatalmas üzenet lenne a kontinens futballja felé.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.