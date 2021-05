Neymar hosszabbítása segíthet a PSG-nek megtartani Mbappét

Az szombaton eldőlt, hogy a Paris Saint Germain egyik legnagyobb csillaga, Neymar marad a klubnál, de vajon mi lesz Mbappéval?

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Szombaton – egy időre biztosan – véget ért a Neymar-saga, a brazil megkötötte 2025-ig szóló új szerződését a párizsiakkal. A játékost az elmúlt hónapokban több sztárcsapattal is összehozták, köztük természetesen a legtöbbször a Barcelonáról lehetett olvasni. Neymar végül maradt, a PSG pedig megtartotta egyik legnagyobb értékét, ami komoly fegyverténynek számít, tekintve, hogy idén sem nyer Bajnokok Ligáját a Paris Saint Germain.

De mi lesz a franciák másik ászával, Kylian Mbappéval? A világbajnok támadóval kapcsolatban is születtek elképzelések, teóriák bőven az elmúlt hónapokban azzal kapcsolatban, hogy hol folytatja pályafutását. Mbappét a legtöbbször a legtöbben Real Madrid mezben látják, látták már, mondván logikus lenne, ha egyszer példaképe, Cristiano Ronaldo örökét venné át a Balncóknál. Ugyanakkor az is igaz, hogy nem biztos, hogy pont most kellene áttennie székhelyét a franciából a spanyol fővárosba. A Real jelenlegi kerete egy igencsak koros keret, több olyan játékossal, akikről egyáltalán nem mondható el, hogy a jövőt jelentik a Madrid számára. Tehát finom fogalmazva sem lehet azt mondani, hogy Mbappé esetleges átigazolásával az utolsó kocka is a helyére kerülne a Realnál. A Paris Saint Germain pedig Neymar megtartásával megmutatta a világnak, hogy pénzügyileg továbbra is az egyik legnagyobb „hal a labdarúgás tengerében”, valamint azt is, hogy közel sem tettek le a Bajnokok Ligája megnyeréséről! Ezek pedig egészen biztosan számítanak majd mikor Mbappé a jövőjéről dönt.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Meglepetés lenne, ha a Sevilla legyőzné (3,70) a Real Madridot (1,98), de a döntetlen (3,80) is jól fizet!