Neymar hamarosan visszatér!

Hosszú sérülés után állítólag már a jövőhéten visszatérhet a brazil sztár.

Neymar hivatalos visszatérésére sérüléséből várhatóan október 21-én kerül sor az Al Ain ellen az AFC Bajnokok Ligájában - számolt be a BeIN!

A brazil csatárnak 2023 októberében a bal térdében az elülső keresztszalag és a meniszkusz is elszakadt, ezért műteni kellett, azóta nem is tudott pályára lépni. A Brazíliában rendkívül népszerű a labdarúgót már nagyon várják vissza a páylra, majd potenciálisan a válogatottba is.