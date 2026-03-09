A támadó neve szerepel a márciusi világbajnoki selejtezőkre készülő bő keretben, a végleges névsort azonban csak a szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti hirdeti ki a következő napokban – adott hírt a közösségi médiában minderről Fabrizio Romano, transzferguru.

Neymar legutóbb 2023 októberében, az Uruguay elleni világbajnoki selejtezőn lépett pályára a válogatottban. A mérkőzésen súlyos térdsérülést szenvedett, amely hosszú hónapokra partvonalon kívülre kényszerítette.

A 32 éves támadó a brazil válogatott történetének legeredményesebb játékosa: eddig 128 mérkőzésen 79 gólt szerzett, ezzel megelőzte a legendás Pelé korábbi rekordját.

Neymar jelenleg nevelőegyesületében, a Santos FC csapatában futballozik, ahová 2025 elején tért vissza, miután felbontotta szerződését a szaúdi Al‑Hilal együttesével. A visszatérés érzelmi jelentőségű volt, hiszen Neymar 2009 és 2013 között már játszott a Santosban, innen igazolt később Európába, ahol többek között a FC Barcelona és a Paris Saint‑Germain sztárja lett. A brazil klubnál az a célja, hogy újra csúcsformába kerüljön, és ismét meghatározó szereplője legyen a válogatottnak.

Amennyiben bekerül a végleges keretbe, Neymar a márciusi világbajnoki selejtezőkön térhet vissza a pályára. Brazília előbb az Kolumbia ellen lép pályára hazai pályán, majd idegenben Argentína ellen játszik rangadót.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.