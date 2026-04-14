Bózsik Tamás

Neymar remek véleménnyel van a holland játékosról: "Szerintem varázslatos, amit csinál"

A brazil támadó elmondta, hogy mindig is nagy csodálója volt a holland válogatott egyik klasszisának.

Neymar a Ziggo Sport egyik reklámvideójában arról mesélt, hogy ő korábban rendszeresen tanulmányozta a Dennis Bergkampról készült felvételeket. Emellett arról is szót ejtett, hogy ez nagyban befolyásolta a játékát. 

"Egy olyan típusú labdarúgó vagyok, aki minden lehetséges pillanatban kockázatot vállal. A hibázás része a fejlődésednek, és így része lesz a játékodnak is. 

Imádtam nézni Dennis Bergkampot. Igazán varázslatos volt, amit művelt" 

- vélekedett a Santos csatára. 

Neymar jelenleg Brazíliában, a Santosban futballozik, amelyben öt alkalommal kezdett ebben a szezonban, ezeken három gólt és két gólpasszal segítette csapatát. Mint ismert, korábban a fekete-fehérektől szerződött Európába még 2013-ban, amikor leigazolta a Barcelona. 

A Neymarral készült teljes interjú péntek 16 órától lesz látható a Ziggo Spot Youtube-csatornáján. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

