Neymar a PSG-ből vonulhat vissza

Hamarosan bejelenthetik, hogy Neymar 2026 júniusáig meghosszabbítja a szerződését a PSG-vel – jelentette be az átigazolási ügyekben mindig jólértesült Fabrizio Romano.

Neymar is on the verge of signing a new contract with Paris Saint-Germain until June 2026, last details to be sorted soon - a ‘huge bonus’ will be included in the agreement if PSG will win the Champions League in the next years. 🇧🇷🇫🇷 #PSG