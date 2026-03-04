Betegséghullám sújtja a Newcastle Unitedot, több játékos is érintett

A Newcastle United vezetőedzője, Eddie Howe megerősítette a Manchester United elleni bajnoki mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón, hogy a keret több játékosát is vírusfertőzés támadta meg. Jacob Ramsey és Nick Woltemade egyaránt elkapta a betegséget - szúrta ki Fabrizio Romano.

Angol kiadásunk arról ír, hogy a német támadó több napja képtelen edzésmunkát végezni. Az orvosi stáb folyamatosan figyelemmel kíséri az állapotát, mert még mindig kérdéses, hogy bevethető lesz-e a Vörös Ördögök ellen.

Ramseyt le is kellett cserélni a vírus miatt a legutóbbi, Everton elleni bajnoki találkozó szünetében, ám azóta már visszatért a csapathoz, és újból edzésbe állt.

Az viszont biztos, Howe nem számolhat Bruno Guimaraes, Lewis Miley, Emile Krafth és Fabian Schar játékával, míg Toni Livramento szereplése kérdéses a szerdai összecsapáson.

A megannyi kidőlt játékos mellett nem csoda, hogy a Szarkák rossz formának örvendenek, aminek következtében visszacsúsztak a 13. helyre a Premier League-ben.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.