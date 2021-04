Neville: undorodom a szuperligás csapatoktól

Vasárnap olyan sztárcsapatokat nézhettünk a televízióban futballozni, mint a Real Madrid, a Manchester United az Inter vagy épp az Atletico Madrid. Ám most mégsem az aktuális bajnoki mérkőzéseik miatt beszél ezekről a csapatokról a sport világa és a nemzetközi sajtó, hanem a tegnap nyilvánosságra került, tizenkét csapat által alapított szuperliga okán. Gary Neville, a Manchester United ikonja a Sky Sports adásában kőkemény kioszotta azokat a klubokat, amelyekt csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez.

"Nem vagyok az ellen, hogy modernizáljuk a futballt, de az, hogy a COVID kellős közepén ilyen javaslatokkal állnak elő a klubok, az egészen botrányos. Az Arsenal benne van a ligában? Épp most játszottak döntetlent a Fulhammel. Ezt a hat csapatot ki kellene rakni a bajnokságból, akik aláírták" - mondta az egykori klasszis jobbhátvéd.

Neville elmondása szerint pontosan a volt klubja, a Manchester United és annak legnagyobb riválisa, a Liverpool hozzáállása dühíti a legjobban.

"Negyven éve Manchester United fan vagyok, de undorodom ettől az egésztől Különösen az MU és a Liverpool háborít fel. A Pool mottója, a "You"ll never walk alone", amely a szurkolók csapata. a Manchester Unitedot munkások alapították, erre egy olyan ligához akarnak csatlakozni, ahova nem is kell kvalifikálni magukat és ki sem eshetnek? El kell venni a nemzeti bajnokságokban a hatalmat ezektől a top kluboktól."

"Nem vagyok a pénz ellen a modern futballban.De fair küzdelmet akarok, így ha a Leiceter kiérdemli mehessen a Bajnokok Ligájában. Miközben a Manchester United, az Arsenal és a Liverpool már versenyben sincs a BL-ben."

Az UEFA azóta már hivatalos közleményben reagált a tizenkét csapat tervére, melyben a szövetség köszönetet mondott azoknak a francia és német kluboknak, akik nem voltak hajlandóak csatlakozni a Szuperliga létrehozásának kezdeményezéséhez - emellett felhívta a futballkedvelőket és vezetők figyelmét arra, hogy csatlakozzanak a projekt elleni küzdelemhez.

