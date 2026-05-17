Ebből komoly botrány lehet: áll a bál a német válogatottnál Neuer esetleges visszatérése miatt!

Komoly vita bontakozott ki Németországban Manuel Neuer esetleges világbajnoki visszatérése körül. A német futball legendái közül többen is megszólaltak az ügyben, és bár sokan továbbra is a Bayern München kapusát tartják az ország legjobb kapusának, a válogatott jelenlegi első számú kapusával, Oliver Baumannnal szembeni bánásmód komoly kritikákat váltott ki.

A vita középpontjában az áll, hogy Julian Nagelsmann a hírek szerint fontolóra vette Neuer visszahívását a világbajnokságra, mindössze néhány nappal a végleges kerethirdetés előtt. A döntés sokak szerint érzékenyen érintheti azokat a játékosokat, akik végig részt vettek a selejtezősorozatban. A német válogatott korábbi kapitánya, Lothar Matthäus kifejezetten élesen fogalmazott. A Sky Sportsnak nyilatkozva kijelentette: emberileg elfogadhatatlan lenne, ha Baumann nem kapott volna előzetes tájékoztatást a helyzetről.

„Ez egy pofon Oliver Baumann számára, főleg akkor, ha még nem is beszéltek vele erről. Emberileg kötelesség lett volna felkészíteni őt Neuer esetleges visszatérésére” – mondta Matthäus.

A világbajnok legenda ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szakmai szempontból továbbra is Neuer a legjobb német kapus.

„Manuel Neuer még mindig a legjobb kapus, ezt újra megmutatta. Ugyanakkor Baumann is remek meccseket játszott” – tette hozzá.

Matthäus szerint a kommunikáció kulcsfontosságú lenne a válogatott öltözőjében kialakult bizalom megőrzése érdekében. A korábbi aranylabdás úgy véli, ha Baumann az utolsó pillanatban értesülne arról, hogy elveszíti az első számú státuszát, az komolyan megrendíthetné a játékos és a szövetségi kapitány kapcsolatát. A korábbi Liverpool-játékos, Didi Hamann szintén kritikus hangot ütött meg. Szerinte rossz üzenetet küldene a keret felé, ha egy olyan játékos kapná vissza automatikusan a helyét a kezdőcsapatban, aki nem vett részt a selejtezők során.

„Én nem tenném meg. Baumann végigjátszotta a selejtezőket. Ez teljesen más helyzet, mint Toni Kroos visszatérése volt” – fogalmazott Hamann. A korábbi válogatott középpályás szerint a mostani döntés akár negatív hatással is lehet az öltöző hangulatára a torna előtt.

Eközben Michael Ballack úgy látja, egyre több jel utal Neuer visszatérésére. A korábbi csapatkapitány szerint ha a Bayern ikonja ott lesz a keretben, akkor automatikusan ő lesz az első számú kapus.

„Egyre több jel mutat arra, hogy ott lesz. És ha ott lesz, akkor ő lesz az első számú kapus” – mondta Ballack a DAZN-nak.

A német válogatott végleges világbajnoki keretét csütörtökön hirdeti ki Julian Nagelsmann, addig pedig tovább fokozódhat a vita arról, hogy érdemes-e az utolsó pillanatban visszahívni a 39 éves kapuslegendát.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.