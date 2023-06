Neuer szerint provokálja őt válogatottbeli posztriválisa

Kapcsolatuk sosem volt felhőtlen a német média szerint.

Manuel Neuer és Marc-André Ter Stegen kapcsolata folyamatos témát szolgáltat a német labdarúgó válogatottnál. A nemzeti együttes első számú hálóőre és csapatkapitány is egyben a Bayern München kapusa, ami gyakran konfliktust kelt a jól teljesítő Ter Stegen számára.

Neuer 2022 decemberében szenvedett síp- és szárcsonttörést, így felépülése alatt Ter Stegen lépett elő a német válogatott első számú hálóőrévé. A barcelona kapusa korábban is már úgy vélte, hogy teljesítményével kivívta a pozíciót, hogy kezdőként lépjen fel a német nemzeti 11-ben, így több konfliktust is okozott, amikor nem vele kezdődött a válogatott névsora.

"Minden nap beszélünk, amikor a válogatottnál vagyunk és egy teljesen egészséges, profikra jellemző kapcsolat van köztünk. Előnyösebb helyzetben van, hiszen őt tekintik a 2020-as Eb első számú német kapusának. Ezért nekem még többet kell bizonyítanom.

Elhihetik, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy hoszú távon én legyek a Nationalelf első számú portása. De nekem az a legfontosabb, hogy a csapat sikert érjen el"

- mondta diplomatikusan Ter Stegen 2019-ben, amikor hosszú üzengetések után tett pontot a vita végére.

Azonban az utóbbi mérkőzéseken Ter Stegen a kezdő pozícióval együtt megkapta az 1-es számú mezt is. A portás ennek hangot is adott, mivel nem csak a mezén, hanem kesztyűjén és stoplisán is megjelent a szám. A német média szerint Neuert az zavarja, hogy amikor a barcelonai hálóőr 22-es számmal játszik a válogatottban, akkor ezt nem hangsúlyozza ki ennyire. A bajorok kapusa szerint Ter Stegen provokálja őt azzal, hogy megmutatja: már Ő a Nationalelf első számú portása.

Sőt a Bild felidézte Ter Stegen néhány kijelentését amely Süddeutsche Zeitungban jelent meg, ahol a Barça kapusa azt mondta, hogy "jelen pillanatban én vagyok az első számú, és továbbra is az akarok maradni".

A jövő évi Európa bajnokságra készülődve érdekes lesz látni, miként alakul a két kapus szerepe Hansi Flick kezei alatt.

