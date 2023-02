Neuer súlyos büntetésre számíthat klubjától a kifakadása miatt

A sajtóban kritizálta a Bayern München döntését, házon belül felehet tetteiért.

A Bayern München világbajnok sztárkapusa, Manuel Neuer egy interjúban dühösen kritizálta saját klubja vezetőségét, miután minden előzmények nélkül menesztették a csapatnál 12 éve dolgozó kapusedzőt, Toni Tapalovicot.

"Ez rendkívül szíven ütött. A döntés a semmiből jött, egyáltalán nem értem. Úgy érzem, mintha kitépték volna a szívemet. Ilyet még nem tapasztaltam pályafutásom során, pedig már sok mindent átéltem. Ez még a Schalke-szurkolók gyűlöleténél is durvább" - nyilatkozta Neuer a napokban

"A Bayern München egy nagy család, szégyen, hogy ilyen megtörténhet" - tette hozzá a Süddeutsche Zeitung-nak.

Neuer nyilatkozata természetesen a Bayern vezetéséhez is eljutott, Hasan Salihamidzic sportigazgató már be is lengette, hogy el fognak beszélgetni vele:

“Megértem, hogy Neuert érzékenyen érinti az ügy, ugyanakkor tőle mint csapatkapitánytól nem ilyen magatartásra számítottam. Tapalovic menesztésében nem Neuer érdekeit kell néznünk. Mi minden helyzetben azt a döntést hozzuk, amely a klub számára a legmegfelelőbb. Neuer a saját érdekeit fontosabbnak tartotta, ezért részletesen el fogjuk neki magyarázni a döntésünk okát" - mondta a sportvezető a Bildnek.

A német sajtó már azt találgatja, hogy milyen büntetésre számíthat majd Neuer a klubjától.

A korábbi aranylabdás világklasszis, Lothar Matthäus egy nyilatkozatában ugyancsak élesen bírálta a kapust:

“Manuel Neuer már nem maradhat kapitány. Először a hanyag tettével jelentkezett, amikor síelés közben megsérült, most pedig engedély nélkül adott interjút, amelyben megtámadta a klubot. És még ő mondta néhány hete, hogy senki sem áll a klub felett" - fogalmazott az egykor a magyar válogatottat is irányító szakember.

Matthäus szerint a síbalesete után, ami miatt Neuer a szezon hátralévő részére kiesett, egy kis önkritika helyénvaló lett volna.

“Ezt klubon belül kellett volna megoldani, és nem kiteregetni a szennyest. Természetesen örülünk, hogy végre ismét történik valami az FC Hollywoodnál, de ezt akkor sem teheti meg, főleg csapatkapitányként. Neki példaképként kellene szolgálnia a fiatalok számára is” – tette hozzá a legutóbb a Schalkénél dolgozó holland szakember, Huub Stevens.

