A Bayern München szombat délben hivatalos felületein jelentette be, hogy csapatkapitánya, Manuel Neuer ismét megsérült: a rutinos kapus bal vádlijában kisebb izomrostszakadást diagnosztizáltak. A klub nem közölt pontos visszatérési időpontot, de annyi biztos, hogy a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első, keddi felvonásán, a Atalanta elleni idegenbeli találkozón nem léphet pályára. A bergamói mérkőzésen így várhatóan a 22 éves Jonas Urbig őrzi majd a müncheniek kapuját.

A világbajnok kapus a pénteki, Mönchengladbach elleni 4-1-re megnyert bajnokin tért vissza háromhetes kihagyását követően. A magabiztos hazai sikert hozó mérkőzésen azonban az első félidőt követően már nem jött ki a pályára. Bár a találkozón nem volt látványos jele újabb problémának, a klub orvosi vizsgálatai később megerősítették az újabb izomsérülést. Neuer hiányában ismét Jonas Urbig kerül a figyelem középpontjába. A fiatal kapus számára azonban ez már korántsem szokatlan helyzet, a keddi bergamói mérkőzés a 12. tétmérkőzése lehet ebben a szezonban.

A március 27-én 40. születésnapját ünneplő Neuer esetében az utóbbi időszakban egyre gyakoribbak a kisebb sérülések, ami újra felveti a kérdést, meddig folytatja pályafutását a legendás kapus. A kapus szerződése az idény végén lejár, a Bayern vezetősége nyitott lenne egy újabb egyéves hosszabbításra, a döntés azonban nagyrészt magán a játékoson múlik.

Neuer a hírek szerint alaposan mérlegelni szeretné fizikai állapotát és terhelhetőségét, mielőtt végleges döntést hoz karrierje folytatásáról. A következő hetek így nemcsak a Bayern nemzetközi szereplése, hanem a kapus jövője szempontjából is kulcsfontosságúak lehetnek Münchenben.





