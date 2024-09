Nemzetek Ligája - Szalai Ádám szerint remek lehetőség a sorozat

Szombaton lép pályára először a válogatott.

A magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya, Szalai Ádám szerint a Nemzetek Ligájában való szereplés jó lehetőség az A divízióban a németek vendégeként szombaton rajtoló együttes számára, hogy a későbbiekben újra bravúrokat érjen el egy-egy selejtezősorozatban.

A 36 éves csatár tavaly fejezte be pályafutását, utolsó gólját a mostani ellenfél otthonában rendezett Nemzetek Ligája-meccsen szerezte címeres mezben 2022-ben, az M4 Sport ennek apropóján készített exkluzív interjút a támadóval.

"Számomra mindig különlegesek voltak a németek elleni mérkőzések, hiszen tizenkét évet töltöttem el a Bundesligában, valamint a stuttgarti utánpótlásban" - mondta a 86-szoros válogatott csatár, aki a Lipcsében rendezett egygólos összecsapást egy szöglet utáni gyönyörű sarkazással döntötte el.

"A szögleteknél a karrierem során szinte mindig a rövidre kellett érkeznem, így volt ez a válogatottnál is, itt a beadás kicsit alacsonyabb lett, nekem pedig szerencsém volt, másképpen nem is lehetett volna beleérni" - jegyezte meg Szalai Ádám, aki elmondta, sportolói pályafutásából leginkább a közönséggel való közös ünneplések hiányoznak neki, ugyanakkor most nyáron, a párizsi olimpián a "túloldalról" megtapasztalhatta ezt.

A magyar válogatott szombaton Düsseldorfban a németek vendégeként lép pályára, s Szalai szerint nincs nagy jelentősége annak, hogy több sztárjátékos befejezte szerepelését a Nationalelfben (Thomas Müller, Manuel Neuer vagy éppen Ilkay Gündogan), a helyükre érkezőkre jó eséllyel hasonló karrier vár majd, elég csak Florian Wirtzre vagy Jamal Musialára gondolni.

Szalai Ádám a sorozattal kapcsolatban úgy fogalmazott, amíg nem létezett a Nemzetek Ligája, addig a barátságos mérkőzéseken nem tudtak olyan csapatokkal találkozni, mint a német, vagy a későbbi ellenfél holland válogatott.

Megjegyezte, ez a sorozat egy remek lehetőség, hiszen ezeken a mérkőzéseken lehet megalapozni azt a teljesítményt, amely szükséges ahhoz, hogy a következő világbajnoki vagy Európa-bajnoki selejtezőkön egy olyan kész csapat induljon el, amely bravúrt okozva kijuthat egy világversenyre.

A magyarok szombaton 20.45-től Németország vendégeként Düsseldorfban kezdik a sorozatot, majd három nappal később Bosznia-Hercegovina együttesét fogadják a Puskás Arénában. Az M4 Sport mindkét összecsapást élőben közvetíti.



Forrás: MTI