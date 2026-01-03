Nemzetek Ligája-sorsolás: Szoboszlaitól tartanak a románok

A magyar válogatott számára a 2026-os esztendő az újrakezdés éve lesz. Miután márciusban alulmaradtunk a Törökország elleni osztályozón, eldőlt, hogy a Nemzetek Ligája 2026-2027-es kiírását a B divízióban kezdjük meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy papíron könnyebb ellenfelek jöhetnek, de a mezőnyt elnézve így is komoly csatákra van kilátás.

A románok már a csoportbeosztást tervezgetik

A sorsolást február 12-én, Brüsszelben tartják, és nem csak mi, hanem a riválisok is izgatottan várják a gömbök kipörgetését. A román sport.ro már részletes elemzést közölt a lehetséges ellenfelekről, és külön kiemelték a magyar válogatottat is.

A román sajtó szerint, ha az első kalapból a magyar válogatottat kapnák az egy „közepes nehézségű csoportot” jelentene.

Így festenek a kalapok a B ligában

Magyarország tehát az első kalapból várja a sorsolást, ami azt jelenti, hogy a legerősebb riválisok közül Skóciát, Lengyelországot és Izraelt biztosan elkerüljük.

1. kalap: MAGYARORSZÁG, Skócia, Lengyelország, Izrael

2. kalap: Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Ukrajna

3. kalap: Szlovénia, Grúzia, Írország, Románia

4. kalap: Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Koszovó

Lehetséges forgatókönyvek: „Halálcsoport” vagy „Álomcsoport”?

A besorolás alapján több izgalmas párosítás is létrejöhet.

A legnehezebb út: Egy Svájc, Románia/Írország, Svédország hármas igazi „halálcsoportot” jelentene számunkra a B ligában, ahol minden pontért meg kellene szenvedni.

Visszavágó az íreknek? A sors fintora lenne, ha a harmadik kalapból ismét Írországot kapnánk, így Marco Rossi legénysége gyorsan revansot vehetne a 2025-ös év végi vereségért.

A „papírforma” szerinti könnyebb út: Egy Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Észak-Macedónia fémjelezte csoportban egyértelműen a magyar válogatott lenne a favorit az azonnali visszajutásra.

Menetrend: Sűrű lesz a 2026-os ősz

Az MTI tájékoztatása szerint a válogatottra összesen tíz mérkőzés vár 2026-ban. Márciusban és júniusban (közvetlenül a világbajnokság előtt) két-két felkészülési mérkőzés szerepel a naptárban, majd szeptemberben indul a nagyüzem a Nemzetek Ligájában.

1-4. forduló: 2026. szeptember 23. – október 5.

5-6. forduló: 2026. november 11–16.

A tét nem kicsi: a csoportelsők automatikusan visszakerülnek az elitbe (A divízió), míg a második helyezettek osztályozót játszhatnak a feljutásért. A cél egyértelmű: Marco Rossi csapatának vissza kell verekednie magát a legjobbak közé!