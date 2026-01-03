Nemzetek Ligája-sorsolás: Szoboszlaitól tartanak a románok

A magyar válogatott számára a 2026-os esztendő az újrakezdés éve lesz. Miután márciusban alulmaradtunk a Törökország elleni osztályozón, eldőlt, hogy a Nemzetek Ligája 2026-2027-es kiírását a B divízióban kezdjük meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy papíron könnyebb ellenfelek jöhetnek, de a mezőnyt elnézve így is komoly csatákra van kilátás.
A románok már a csoportbeosztást tervezgetik
A sorsolást február 12-én, Brüsszelben tartják, és nem csak mi, hanem a riválisok is izgatottan várják a gömbök kipörgetését. A román sport.ro már részletes elemzést közölt a lehetséges ellenfelekről, és külön kiemelték a magyar válogatottat is.
A román sajtó szerint, ha az első kalapból a magyar válogatottat kapnák az egy „közepes nehézségű csoportot” jelentene.
Így festenek a kalapok a B ligában
Magyarország tehát az első kalapból várja a sorsolást, ami azt jelenti, hogy a legerősebb riválisok közül Skóciát, Lengyelországot és Izraelt biztosan elkerüljük.
1. kalap: MAGYARORSZÁG, Skócia, Lengyelország, Izrael
2. kalap: Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Ukrajna
3. kalap: Szlovénia, Grúzia, Írország, Románia
4. kalap: Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Koszovó
Lehetséges forgatókönyvek: „Halálcsoport” vagy „Álomcsoport”?
A besorolás alapján több izgalmas párosítás is létrejöhet.
- A legnehezebb út: Egy Svájc, Románia/Írország, Svédország hármas igazi „halálcsoportot” jelentene számunkra a B ligában, ahol minden pontért meg kellene szenvedni.
- Visszavágó az íreknek? A sors fintora lenne, ha a harmadik kalapból ismét Írországot kapnánk, így Marco Rossi legénysége gyorsan revansot vehetne a 2025-ös év végi vereségért.
- A „papírforma” szerinti könnyebb út: Egy Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Észak-Macedónia fémjelezte csoportban egyértelműen a magyar válogatott lenne a favorit az azonnali visszajutásra.
Menetrend: Sűrű lesz a 2026-os ősz
Az MTI tájékoztatása szerint a válogatottra összesen tíz mérkőzés vár 2026-ban. Márciusban és júniusban (közvetlenül a világbajnokság előtt) két-két felkészülési mérkőzés szerepel a naptárban, majd szeptemberben indul a nagyüzem a Nemzetek Ligájában.
- 1-4. forduló: 2026. szeptember 23. – október 5.
- 5-6. forduló: 2026. november 11–16.
A tét nem kicsi: a csoportelsők automatikusan visszakerülnek az elitbe (A divízió), míg a második helyezettek osztályozót játszhatnak a feljutásért. A cél egyértelmű: Marco Rossi csapatának vissza kell verekednie magát a legjobbak közé!
