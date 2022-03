Nemsokára eldől, hol folytatja Robert Lewandowski

Tavaly nyáron felröppent a pletyka, hogy Kylian Mbappé a Real Madridban folytathatja, a blancók két ajánlatot is tettek a francia támadóért, de végül a PSG mindkettőt visszautasította. Azonban a francia klubnak volt egy vészforgatókönyve, arra az esetre, ha Mbappé mégis távozik: Lewandowskival pótolták volna a 23 éves játékost. Leonardóék állítólag meg is környékezték a Bundesliga gólrekorderét, azonban a Bayern hallani sem akart egyik legjobbja távozásáról.

A mindig jólértesült futball guru, Fabrizio Romano szerint a Bayern most tavasszal is mindent meg fog tenni, hogy Lewandowskit maradásra bírja, ezt Oliver Kahn, a müncheniek sportigazgatója is megerősítette:

"Tavasszal minden meghatározó játékosunkkal le fogunk ülni tárgyalni, természetesen Roberttel is. Most jön a szezon kulcsfontosságú időszaka, minden milliméter számít."