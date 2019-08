Németországban köthet ki a Liverpool védője

A horvát bekk a Bundesligába igazolhat.

Az utóbbi időben bizonytalanná vált Dejan Lovren sorsa a Liverpoolnál, ezért egyre gyakrabban röppennek fel olyan információk, amely szerint elhagyhatja az Anfieldet.

Korábban már megírtuk, hogy a Goal információi szerint a Pool és a Roma között már zajlanak a tárgyalások Lovren átigazolásáról.

A transzfer keretében a horvát védőért az olaszok mintegy 15 millió fontot fizetnének.

A hátvéd az utóbbi időben Virgil van Dijk, Joe Gomez és Joel Matip mögé szorult a Vörösök hátsó alakzatában, ezért erősen gondolkodik a távozáson.

Most azonban a Bild cikkezett arról, hogy a német pontvadászatban is kiköthet, ugyanis lenne onnan is érdeklődő a bekk iránt.

A Bayer Leverkusen ugyanis igen élénken figyeli a 30 éves hátvédet, és a Roma mellett az AC Milannal is harcba szállna érte, ugyanis a Rossoneri is gondolkodik a játékos megszerzésén.

Lovren 2014-ben érkezett az Anfieldre és a Pool színeiben 170 alkalommal lépett pályára.

A hátvéd sérülések és betegségek miatt az elmúlt idényben azonban csak 18-szor szerepelt a Liverpoolban, ezek közül pedig csupán 14 alkalommal volt kezdő.

