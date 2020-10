Németh Krisztián visszatér az amerikai ligába

Németh Krisztián visszatér Amerikába és az -ben szereplő Columbus Crew csapatában folytatja. A 37-szeres magyar válogatott támadó december 31-ig, egyéves opcióval írt alá Columbusban.

„Úgy tűnik, hogy ez a történet még nem volt kerek, van még feladatom Amerikában – mondta el Németh Krisztián, az F-Group menedzseriroda internetes oldalán. – A kapcsolat köztem és a Columbus között nem újkeletű, már tavaly, amikor kiderült, hogy nem maradok Kansasben, akkor felvette velem a kapcsolatot Caleb Porter vezetőedző és jelezte, szàmítana rám a csapatában. Van múltunk is, hiszen a Portland trénere volt, amikor az amerikai pályafutásom talán legemlékezetesebb góljàt szereztem. Sokat beszéltünk akkor, de végül nem jött össze az átigazolás. Azóta sem szakadt meg közöttünk a kapcsolat, és pár hete újra élesedni kezdett a lehetősèg – ezúttal viszont pont került a tranzakció végére. Aki ismer engem, pontosan tudja, hogy szàmomra döntő, hogy olyan edző keze alatt dolgozzak, aki teljes mellszélességgel támogat, ez volt a kulcs anno az első időszakban Kansasban is. Büszke vagyok rá, hogy Amerikában sikerült nevet szereznem, jó érzés, hogy a jelenleg listavezető Crew hisz bennem. Tudom, hogy hova érkezem, ismerem a ligát és motivált vagyok, szeretném bebizonyítani, hogy van még bennem annyi, hogy kulcsembere legyek egy sikeréhes együttesnek. Itt vagyok már a városban, most pár nap karantén vár rám, de alig várom, hogy elkezdjem a közös munkát a társakkal. Jó állapotban érzem magam, végig edzésben voltam, hálás vagyok a III. Kerületi TVE-nek, amely segített nekem ebben a nehéz időszakban. Most már csak előre nézek és izgatottan vàrom, hogy ismét pályára lépjek az MLS-ben.”

A futballista legutóbb a Dunaszerdahely játékosa volt, de csak kevés lehetőséget kapott, mert megsérült. Az új klubbal kötött szerződését egy új menedzser hozta tető alá.

Több csapat

„Nagyjából egy hónapja képviselem Némót, mindig jóban voltunk, nagyon szurkoltam neki, immár hivatalosan is feladatom, hogy sikeres és elégedett legyen – árulta el Filipovics Vladan. – Bevallom, mint menedzser, nem volt nehéz dolgom, hogy Amerikába kerüljön, hiszen többször letette már névjegyét az USA-ban, mindenki tudja a tengerentúlon, hogy mire képes. Tudom, hogy van benne még bizonyítási vágy, ezért is döntött a visszatérés mellett, hiába voltak európai érdeklődők. A Columbusnak komoly tervei vannak, hatalmas szurkolói bázissal, az attraktív támadófutball pedig biztosan fekszik majd Krisztiánnak. A lényeg, hogy újra játékba lendüljön, kezdje rugdosni a gólokat és akkor szép időszak vár majd még ránk közösen.”