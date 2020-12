Németh Krisztián MLS-cup győztes a Coloradóval

Története során másodszor, 2008 óta először lett az győztese a Colombus Crew csapata, amely a döntőben 3-0-ra győzött a címvédő Seattle Sounders csapata ellen. A győztes csapat tagja Német Krisztián is, aki bár a döntőben nem lépett pályára, így is az amerikai profi liga első magyare bajnokának vallhatja magát. A mérkőzés hőse, az argentin Lucas Zelarayan, aki kétszer is betalált, mellette Derrick Ettieniene is gólt szerzett, így alakult ki a hárómgólos különbség.

