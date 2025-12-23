"Jól működött köztünk az összhang" - Németh Krisztián a Sporting Kansas City magyar különítményéről

Ki ne emlékezne Németh Krisztián Major League Soccerben (MLS) töltött idényeire. Az MTK jelenlegi játékosa 2014-ben szabadúszóként szerződött először a tengerentúlra, a Sporting Kansas City-hez. Egy katari kitérő után 2017-ben ismét a Kansashez igazolt, de a New England Revolutiont is erősítette. Ezt követően a DAC-nál folytatta, majd 2020-ban másodjára szintén visszatért az MLS-be, akkor már Columbus Crew csapatához.

Most, a Jenkifocinak adott interjújában beszélt arról, hogy miként élte át először az amerikai futballéletet.

"Az MLS-ben egykor játékosként is megforduló Urbányi István már az Amerikába igazolásom előtt is sokat mesélt nekem a bajnokságról, kifejezetten ajánlotta nekem ezt a ligát. Neki klomoly szerepe van abban, hogy az MLS-ben kötöttem ki, hiszen a Sporting Kansas City akadémiáján dolgozott, amikor beajánlott Peter Vermes vezetőedzőnek. Szóval Urbányi jó előre beavatott sok mindenbe, de azért voltak dolgok, amit nehéz volt megszokni. Ott van például az országon belül rengeteg eltérő időzóna, valamint a különböző éghajlatok, amihez gyorsan alkalmazkodni kellett egyik meccsről a másikra.

Egyik nap még a texasi hőségben játszol, másik nap már északra Vancouverbe, vagy a Sziklás-hegységbe. És ha már az utazás: a sok repülőút is kihívást jelentett. Abban az időben még sima kereskedelmi járatokkal utaztunk, nem egyszer a sor közepén kellett meghúznom magam. Ez aztán később fejlődött, egyre jobb helyeket biztosítottak nekünk a repülőkön, aztán jöttek a magángépek"

- nyilatkozta.

Később arról is mesélt, hogy milyen volt, amikor a második kansasi korszakában Baráth Botond és Sallói Dániel szintén a Kansas játékosának mondhatta magát.

"Szerintem jól működött köztünk az összhang, összetartottunk mi hárman. De közben azért arra is komolyan odafigyeltünk, hogy ne klikkesedjünk, vegyültünk az egész csapattal. A pályán sajnos nem sikerült együtt olyan emlékezeteset alakítanunk, hiszen nem jutottunk be a rájátszásba. Emiatt van bennem némi hiányérzet.

Némó összesen 86 mérkőzésen lépett pályára az amerikai első bajnokságban, ezeken 21 gólt és 14 gólpasszt osztott ki.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.