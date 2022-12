Németh András előtt továbbra is nyitva a kapu, de ha akar, akkor menjen

A Genk igazgatója nyilatkozott a magyar játékos ügyében.

„Megvannak a sportszakmai és pénzügyi korlátaink, és nem engedünk meg semmilyen kivételt, még akkor sem, ha a játékos neve Pozuelo, vagy Onuachu. Nem akarjuk veszélyeztetni a klubunk jövőjét" – nyilatkozta De Condé, a klub igazgatója. Németh András pont utóbbi miatt érzi úgy, hogy távoznia kéne a Genktől, amelynél jövő nyáron lejár a szerződése. „Mindkét fiú kvalitásaiban hiszünk, lehetőséget is adtunk és szeretnénk is adni továbbra is. De ilyesféle garanciákat adni, mint amiket kérnek, túl messzire vezet" – hangsúlyozta az igazgató.

De Condé ezután arról is beszélt, ha Németh András úgy érzi, máshol jobban jár, akkor menjen. „Azoknak a játékosoknak, akik nem akarnak velünk együtt gondolkodni, nem tudunk pályát kínálni" – jelentette ki az igazgató. Hozzátette, Onuachu és Németh előtt is nyitva áll az ajtó, reméli, a józan ész diadalmaskodik.

