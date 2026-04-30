Alig másfél hónap után távozott klubjától a német válogatott védő

Philipp Max japán kalandja sokkal rövidebb lett, mint amire bárki számított.

A Gamba Oszaka csütörtökön hivatalosan bejelentette, hogy közös megegyezéssel szerződést bont Philipp Maxszal. A 31 éves balhátvéd alig másfél hónapja, március közepén érkezett a japán élvonalban szereplő klubhoz.

„Hosszas mérlegelés után arra a következtetésre jutottam, hogy jelenleg nem tudok a pályán az elvárt szinten hozzájárulni a csapat teljesítményéhez” – nyilatkozta Max a távozását követően. „Nem volt könnyű döntés, de szakmailag helyesnek érzem. Sok sikert kívánok a Gamba Oszakának, és továbbra is tisztelettel követem majd a klubot.”

A játékos hét hetet töltött a klub kötelékében, de ez idő alatt egyetlen tétmérkőzésen sem lépett pályára. Mindössze egyszer került be Jens Wissing vezetőedző meccskeretébe, akkor végig a kispadon maradt a Sanfrecce Hiroshima ellen 2–0-ra elveszített találkozón.

Max korábban a német labdarúgás egyik ígéretes balhátvédjeként volt számon tartva, és rövid ideig a válogatottban is lehetőséget kapott. 2020 novemberében Joachim Löw irányítása alatt három egymást követő mérkőzésen lépett pályára: a Csehország elleni barátságos meccsen (1–0), valamint az Ukrajna (3–1) és Spanyolország (0–6) elleni Nemzetek Ligája-találkozókon.

2023 elején az Eintracht Frankfurthoz igazolt, abban bízva, hogy visszakerül a 2024-es Európa-bajnokságra készülő keretbe, ám a váltás nem hozta meg a várt áttörést. Vegyes teljesítményt nyújtó másfél év után távozott, majd a görög Panathinaikosznál próbált stabilabb formát találni, de ott sérülések nehezítették a dolgát, és nem tudott folyamatosan pályára lépni.

A japán epizód így gyorsan véget ért, Max pedig ismét újratervezés előtt áll a pályafutásában.

