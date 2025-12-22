Német csatárral erősít a télen az AC Milan

Az AC Milan megállapodott a West Hammel Niclas Füllkrug kölcsönvételéről – írta meg Fabrizio Romano. A megállapodás értelmében a német válogatott csatár a szezon végéig szerepelhet az olasz klubnál, a milánóiak pedig vásárlási opcióval is rendelkeznek majd az idény lezárultával, ami 13-14 millió euró lesz.

Füllkrug 2024 nyarán 27,5 millió fontért érkezett a West Hamhez a Borussia Dortmundtól, ám a londoni időszaka eddig nem alakult sikeresen. A támadó nehezen találta a helyét a Premier League-ben, így a klubnál most abban bíznak, hogy a kölcsönadásával felszabaduló forrásokat a keret megerősítésére tudják fordítani. A cél egy új támadó szerződtetése lehet a közelgő átigazolási időszakban, ami segítheti Nuno Espírito Santo csapatát a kiesés elleni küzdelemben.

A West Ham egyik kiszemeltje a Wolverhampton norvég csatára, Jørgen Strand Larsen, ám az üzlet jelenleg több akadályba is ütközik. A Premier League utolsó helyén álló Wolves állítólag 40 millió fontot kér a játékosért, amit a londoni klub túlzottan magas összegnek tart.

