Nem tudta megtartani középpályását Guardiola, a Chelsea sztárjával helyettesíti

A katalánok kaparintották meg Mikel Arteta elől a BL-t nyert játékost.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Triplázni tudott a Manchester City, azonban Pep Guardiola együtteséből így is akadnak majd játékosok, akik máshol folytatják.

Hová igazol Declan Rice? Az Arsenalba (1.30), a Manchester City-be (4.00), vagy a Bayern Münchenbe (9.00)?(x)

A nyári átigazolási piac már nagyban pörög, több játékos is már új klubjának mezében feszített a közösségi média felületeken. A legtöbb labdarúgónak június 30-ig van szerződése aktuális klubjával, de a lejáró szerződésű labdarúgók fél éve már tárgyalhatnak klubokkal.

A Manchester City-vel három címet is megnyerő Ilkay Gündogan kontraktusa is e hónap végéig él. A német középpályást már a télen megkörnyékezte az FC Barcelona, míg nyáron Mikel Arteta is szemet vetett rá. Pep Guardiola szintén igényt tartana csapatkapitánya tudására.

Az utóbbi hetekben felerősödtek a hírek, mely szerint Gündogan meggondolta magát és a Bajnokok Ligája megnyerése után szívesen maradna a manchesteri égszínkékeknél. A problémát mégis az jelentette, hogy nem hosszú távú szerződést kínáltak a németnek, csak további egy évvel hosszabbították volna meg kontraktusát. A középpályás szívét már az sem enyhítette meg, hogy az újabb ajánlatban már két éves maradást biztosítottak volna. Gündogan eldöntötte, hogy távozni akar, azonban csak ma dőlt el, hogy egy befutó lehet a játékosért.

A katalán Mundo Deportivo szerint a Barca győzte meg a 32 éves németet, hogy csatlakozzon hozzájuk és még a mai nap folyamán bejelenthetik érkezését. Mikel Arteta az utolsó pillanatig reménykedett benne, hogy tavaly nyárhoz hasonlóan egy korábbi Manchester City játékost tud az Ágyúsokhoz csábítani.

Azonban Pep Guardiola sem tétlenkedett és már megtalálta középpályásának helyettesét. A nyári kiárusítást végző Chelseavel ült le egy tárgyalóasztalhoz a Manchester City illetékesei Mateo Kovacicról egyezkedni. Fabrizio Romano beszámolói szerint a két hete tartó tárgyalássorozatnak meglett az eredménye, a horvát középpályás a Manchester Cityben folytatja.

Az idei Nemzetek Ligája ezüstérmese 25 millió fontért érkezik és további öt millió üti majd a Chelsea markát, ha a Manchester City bizonyos címeket elér. A 29 éves horvát csak Pep Guardiola kezei alatt akart dolgozni. Átigazolását már a héten bejelenthetik.