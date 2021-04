„Nem tudom, hogy Klopp megint visszautasítaná-e a Bayern ajánlatát”

A Dortmund korábbi csapatkapitánya szerint Jürgen Klopp részéről logikus lépés lenne, ha a Bayernben folytatná a pályafutását.

Roman Weidenfeller, a Dortmund korábbi kapusa el tudná képzelni, hogy Jürgen Klopp legyen a Bayern München következő vezetőedzője.

A bajoroknál a szezon végén vélhetően üresedés lesz a kispadon, hiszen Hansi Flick jelezte, hogy távozni akar a klubtól. Hogy erre mi lesz a Bayern hivatalos válasza, egyelőre kérdéses, hiszen a szakember szerződése 2023-ban jár le. Persze, ha a német szövetség vinné őt Joachim Löw helyére szövetségi kapitánynak és még fizetne is érte, akkor az egy új helyzet lenne, no meg az is, ha a klubtól végül kirúgnák Hasan Salihamidzic sportigazgatót, akinek igencsak rossz a kapcsolata Flick-kel.

A helyzet azonban egyelőre az, hogy új edzőt kell keresnie a münchenieknek.

Weidenfeller hét éven játszott Klopp csapatában és azt állítja, hogy a Bayern megpróbálta szerződtetni a világ egyik legjobb edzőjének tartott szakembert. Akkor viszont Klopp inkább a Dortmundot választotta és visszautasította a bajor ajánlatot.

„Nem tudom, hogy Klopp megint visszautasítaná-e a Bayern ajánlatát – mondta a Sport1-nek az egykori dortmundu sztár. – Jürgen a Dortmundba szerződése előtt tárgyalt a Bayernnel. Most logikus lépés lenne, ha Münchenbe szerződne.”

Mindeközben ebben a szezonban a német szakember csak szenved a Liverpoollal, amely legutóbb a Newcastle ellen végzett döntetlenre és címvédőként immár csak a hatodik helyen áll a bajnokságbnan, a hátránya négy pont a negyedik Chelsea mögött – vagyis ennyi választja el a BL indulást érő helytől.

Klopp szerződése három év múlva jár le az Anfield Roadon és nem tervezi, hogy előbb távozzon.

„Edző és menedzser vagyok itt és addig teszem a dolgom, ameddig engedik – mondta még a hónap elején. – Hallotta, hogy lemondok, de nem tervezem, mert engem a nehézségek még ragaszkodóbbá tesznek.”

Persze a Bayernnek nemcsak egy jelöltje van a posztra, hanem legalább öt. Klopp mellett a lipcsei Julian Nagelsmann, az olasz Massimilliano Allegri, a holland Erik ten Hag, a francia Arséne Wenger és a jelenlegi szövetségi kapitány Joachim Löw is esélyes a kispadra.

