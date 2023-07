Nem tudja megmagyarázni több, mint száz milliós kiadását a Real Madrid

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Real Madridot arra kérték, hogy magyarázza meg, miért nem számoltak el a 122 millió eurós kiadásokkal, amik a kimutatásokban szerepelnek.

The Telegraph egy exkluzív cikket adott ki szerdán, amelyben azt taglalják, hogy a Real Madrid nem volt hajlandó magyarázatot adni a klubszámláiban szereplő 122 millió eurós kiadásra. Az éves jelentésükben körülbelül 135 millió eurót tulajdonítanak „egyéb működési költségeknek”, amelyből 13,6 millió eurót fizettek be a La Ligának – amit amúgy is minden La Liga klubtól megkövetelnek.

A portál megkeresésére a klub nem erősítette meg és nem is cáfolta, a híreket, hogy ezek a költségek a Providence nevű céghez kötődnek.

2017/2018-as idényben a klub megállapodott a társasággal, hogy folyósítson számukra 216 millió eurót a 2014 és 2017 között felhalmozott veszteség kiegyenlítésére. A Real Madrid nem részletezte, hogy ezt a pénzt miként fogja visszafizetni, bár a 2019/2020 szezonban megújították a megállapodást.

A The Telegraph azonban azt állítja, hogy a szerződésben az szerepel, hogy a Real Madrid bizonyos százalékú részesedést fizet a társaságnak a jövőbeni szponzori megállapodásokból származó bevételeiből. A spanyol adóhivatal ezt adósságnak tekinti, bár az angol lap rámutat, hogy ebben az ügyletben semmi sem lenne törvénytelen.

Az Európai labdarúgó-szövetségnek (UEFA) is szemet szúrt a történet, mivel nem tudták megmutatni, hogy miként számolták el a korábbiakban ezeket az "egyéb kiadásokat". Az UEFA nagyon komolyan veszi a pénzügyi Fair Play szabályokra vonatkozó büntetéseket, így akár a Real Madridot is górcső alá vehetik.

A művelet előnye, hogy a királyi gárdának nem kell hitelt felvenniük, és így kamatokkal sem kellett elszámolniuk a későbbi kiadásokban. A továbbiakban kiemelik, hogy ezek a megmagyarázhatatlan „egyéb működési költségek” évről évre emelkedtek, és 2022-ra elérték a bevételük 20%-át. A Real Madrid a közelmúltban eladta az újonnan felújított Santiago Bernabeu stadion bevételének 30%-át a következő 20 évre a Sixth Street nevű cégnek 360 millió euróért.

A Real Madridot az elmúlt években folyamatosan dicsérték a kiegyensúlyozott pénzgazdálkodásukért, mivel komolyabb problémák nélkül vészelték át a járványt. Ha azonban a The Telegraph feltevései igazak, az más megvilágításba helyezné a dolgokat.