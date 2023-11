Nem tud betelni a PSG gyémántjával Luis Enrique

Nem győzte dicsérni.

Warren Zaire-Emery remek formában van.

Warren Zaire-Emery már tavaly is 26 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, de idén robbant be igazán. A 17 éves középpályás a bajnokságban már két gólnál és két gólpassznál jár, míg a BL-ben 3 találkozón 3 asszisztja van. Nem csoda, hogy a csapat edzője Luis Enrique oda van érte.



"Ő egy igazi gyámánt. Mindig tudja, hogy hova helyezkedjen a pályán, ez csak a különleges játékosok tulajdonsága. Könnyű őt edzeni, különleges képességei vannak. Emellett nagyon szerény, ezért is imádom őt, ez nem jelemző a fiatal sztárokra.