Nem történt meglepetés: Ismét Szoboszlai Dominik az év játékosa az MLSZ-nél

A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztősége 1964 óta minden esztendőben összegyűjti, kik sportágukban az év legjobbjai. Idén 65 sportág szövetsége válaszolt az MTI megkeresésére az asztalitenisztől a vízilabdáig.

A voksolás történetének új csúcstartója a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter, aki 24. alkalommal lett első, ezzel átvette a vezetést Portisch Lajos sakknagymestertől - a Nemzet Sportolója 23-szor végzett az élen 1964 és 1994 között.

Labdarúgásban újra a Liverpool magyar válogatott játékosáé, Szoboszlai Dominiké lett az év legjobbja cím - karrierje során negyedszer. Taroltak a fővárosi klubok, a győztesek közül ugyanis legtöbben a Ferencváros sportolói - szám szerint heten -, a zöld-fehéreket az MTK (6), a Vasas és a Honvéd (5-5), majd az Újpest és a BVSC (4-4) követi.



Szoboszlai Dominik kirobbanthatatlan játékossá vált az idei naptári évben a Liverpoolnál, emellett a magyar válogatott csapatkapitányaként is kiemelkedő volt.



