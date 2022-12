Nagyszerű éven van túl a Ferencváros, és ki tudja hol lesz még a vége a mostani idénynek.

A Ferencváros az elmúlt években bizonyította, hogy meghatározó szereplőjévé vált a kelet-közép-európai régió futballjának. Előbb az Európa-liga csoportkörébe jutott be a 2019–2020-as idényben, majd megjárta a Bajnokok Ligáját is, idén pedig ismét az El-ben vitézkedik. Talán elmondhatjuk, minden elvárást felülmúlva, hiszen ismét sikerült a szintlépés.

Az új edző, az orosz vonal

Egy éve, 2021 decemberében jelentette be hivatalos közleményben a Ferencváros, hogy távozik a klub éléről Peter Stöger. Az osztrák trénerrel a fővárosiak legyőzték a Slavia Prahat a BL-selejtezőben, majd egy rendkívül erős Európa-liga-csoportba kerültek a Bayer Leverkusen, a Real Betis éa Celtic mögött, amelyben az utolsó helyen zártak. A bajnokságban az edző távozásakor a második helyen álltak, azonban egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, mint riválisaik. Mégis a vezetőség úgy döntött, hogy Stögernek távoznia kell.

Bő egy héttel később aztán érkezett a bejelentés: az orosz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Sztanyiszlav Csercseszov lesz a Ferencváros újdonsült vezetőedzője. A korábbi kapus edzőként megfordult a Legia Varsóban – amellyel mindent megnyert Lengyelországban – korábban pedig a Dinamo Moszkvát is irányította, míg a 2018-as világbajnokságon hazája kispadjára ülhetett le szövetségi kapitányként, ahonnan a 2020-as Eb után távozott.

Az új trénerrel új játékosok is jöttek: a Ferencváros 1.65 millió eurót fizetett a brazil Marquinhosért, 1.5 milliót a nigériai Fortune Basseyért, 1 milliót a szintén nigériai Anderson Estitiért, míg az argentin Carlos Auzquiért 800 ezret tett le az asztalra a zöld-fehér gárda. Az érkezők mellett sikerült egyben tartani a korábbi években kialakult keret magját, így Csercseszov egy igazán minőségi kerettel kezdhette meg a munkát. Az eredmények eleinte kicsit döcögősek voltak – többek között hazai pályán kikaptak 3–0-ra a Pakstól –, de egymásra talált a vezetőedző és a csapat, és toronymagasan, 12 pontos előnnyel nyerték meg a bajnokságot az idény végén.

Nagyszerű igazolások, tovább erősödő keret, jó rajt a BL-selejtezőkön

A Ferencváros a 2022–2023-as idény nyári átigazolási időszakában sem tétlenkedett, és szerződtette az előző szezonban a BL-ben szereplő moldáv Sheriff Tiraspol mali támadóját, Adama Traorét. Mellette Horvátországból érkezett egy megbízható támadó középpályás Amer Gojak személyében a Dinamo Zagrebtől, míg Belgiumból Xavier Mercier igazolt a magyar fővárosba.

A BL-selejtező kicsit döcögősen indult, hiszen a kazah FC Tobol elleni idegenbeli mérkőzésen csak egy 0–0-s döntetlent tudott elérni a magyar együttes, a visszavágón azonban ellentmondást nem tűrő, 5–1-es győzelmet aratott. Ebben elképesztően fontos szerepet játszott a nyár legnagyobb igazolása, Adama Traoré, aki két gólja mellett egy gólpasszt is kiosztott, de Fortune Bassey is remekelt, hiszen csereként is duplázni tudott.

Nagyobb volt a félelem a Slovan Bratislava elleni második fordulós selejtezőmérkőzésen, hiszen a Groupama Arénában a 70. percben előnybe kerülő Ferencváros az utolsó tíz percben elbukta a mérkőzést, így 2–1-es hátránynál utazhatott Pozsonyba. A szurkolók aggódhattak is, de a zöld-fehérek gondoskodtak arról, hogy ne kelljen, a félidőben már 2–0-ra vezettek. Noha a 70. percben a Slovan visszajött a meccsbe, a 89. percben Adama Traoré is megcsillogtatta tudását, majd a hosszabbításban is szerzett egy gólt a Ferencváros, így 4–1-re ütötte ki ellenfelét, és ismét a BL-csoportkör közelébe került.

A harmadik párharcban az európai porondon tapasztaltabbnak számító azeri Qarabag következett, nagy meglepetésre azonban a Ferencváros került előnybe idegenben Az azeriek ezután másik szintre kapcsoltak, egyenlítettek, viszont a nagy fölényüket nem tudták kihasználni, így egy döntetlennel kellett megelégedniük. A visszavágón aztán kijött a különbség, és magabiztos, 3–1-es győzelmet arattak Budapesten, így a Ferencváros az Európa-liga-selejtező play off körébe került. Ott aztán nem volt nagy kérdés, az ír Shamrock Roverst itthon 4–0-ra győzte le a magyar csapat, amely hiába kapott ki 1–0-ra, biztossá vált, hogy sorozatban harmadszor is ott lesz a nemzetközi kupaporondon ősszel.

Az Európa-liga csoportkör sorsolása aztán egy eléggé kétes csoportot hozott össze, sokan mondták, hogy ebből a csoportból meglehet a továbbjutás, többen azonban szkeptikusan álltak az eseményekhez. A Ferencváros a török Trabzonsporral, a szerb Crvena zvezdával és a francia AS Monacóval került egy négyesbe.

Tökéletes rajt, győzelem a francia sztárcsapat otthonában

Valamennyire könnyű helyzetbe került a Ferencváros, hiszen hazai környezetben kezdhette a csoportkört a török Trabzonspor ellen. Noha Fortuna Bassey még a nyári átigazolási időszak vége előtt eligazolt a Viktoria Plzenhez, így sem kellett aggódnia a zöld-fehéreknek támadóposzton.

A fogadóirodák inkább a magyar együttest tartották favoritnak, amely ahhoz méltóan Nguen Tokmac góljával már az ötödik percben előnybe került, s hiába került bő tíz perccel később emberhátrányba Eldar Civic kiállításával, Adama Traoré révén a 29. percben már kettő volt a különbség. A törökök ezután szépítettek, de Tokmac még a félidő vége előtt újra eredményes volt egy tizenegyesből, így 3–1-es állásnál vonultak szünetre a felek. A zöld-fehérek jól tartották magukat emberhátrányban is, a Trabzon csak szépíteni tudott, hiszen a 87. percben a videóbíró elvette Yusuf Yazici gólját, így 3–2-es győzelmet aratott a magyar együttes a nyitómérkőzésen.

Az ennél is nagyobb meglepetést szeptember 15-én okozta a Ferencváros, hiszen az AS Monaco vendégeként már a 20. percben előnybe került, s noha Nguen Tokmac gólját nem adták meg, a 79. percben Vécsei Bálint révén mégis elhozta a három pontot a hercegségbeliek otthonából. A harmadik forduló aztán egy kijózanító, 4–1-es vereséget hozott Belgrádban a Crvena zvezda ellen, de a zöld-fehérek így is vezették a csoportjukat féltávnál.

A visszavágón aztán a Crvena zvezda sem úszta meg a ferencvárosi látogatást, hiszen 2–1-re kikapott a Groupama Arénába. A zöld-fehér együttes így két mérkőzéssel a vége előtt oda került, ahol nagyon régen nem volt már magyar csapat, a nemzetközi kupatavasz kapujába. Ehhez egy dolog kellett: több pontot szerezni az AS Monaco és a Trabzonspor ellen, mint a Crvena zvezda.

Összejött amire csak kevesen számítottak

A Magyar Kupában fájó búcsút vett a Ferencváros, miután a legjobb 32 között hosszabbításban 3–2-re kikapott az NB III-as Iváncsától, azonban ami ezután következett azzal minden vélhetően minden ferencvárosi szurkoló kiegyezhet.

Október 27. Kulcsfontosságú mérkőzés előtt a Ferencváros, az ellenfél az AS Monaco, hazai környezetben az Európa-liga csoportkörének negyedik fordulójában. Ha egy pontot szerez a magyar csapat, akkor az utolsó összecsapás eredményétől függetlenül csoportelsőként jut tovább az egyenes kieséses szakaszban.

A mérkőzés jó iramban kezdődött, az AS Monaco támadott többet, amelynek a 31. percben meg is lett az eredménye, hiszen Wissam Ben-Yedder révén előnybe kerültek a hercegségbeliek. A fordulás után a Ferencváros kicsit nagyobb fokozatra kapcsolt, azonban nagyon sokáig úgy tűnt, csak a Trabzonspor otthonában harcolhatja ki a zöld-fehér alakulat a továbbjutást a csoportjából. Mindeközben a Crvena zvezda 2–1-re vezetett a törökök ellen, ami korántsem kedvezett a Fradinak.

Végül 83. percben jött a csoda, Nguen Tokmac szemfüles passza után Kristoffer Zachariassen lőtt Alexander Nübel kapujába, ezzel beállítva az 1–1-es végeredményt, amellyel biztossá vált, hogy a Ferencváros csoportelsőként jut az Európa-liga legjobb 16 csapata közé. Korábban arra, hogy magyar csapat idáig eljusson a már Európa-liga név alatt futó sorozatban nem volt példa.

Kulcsemberek, kérdéses folytatás

A legjobb 16 között már igazi nagyágyúk jöhetnek, hiszen akár a Barcelonával vagy a Manchester Uniteddel is összecsaphat a Ferencváros, azonban biztos, hogy nem támogató háttér nélkül, hiszen az UEFA belement, hogy a Puskás Arénában játszhassa hazai mérkőzését az együttes.

A legfontosabb ebben a továbbjutásban egyértelműen az a csapategység volt, amit Sztanyiszlav Csercseszov kialakított, azonban így is voltak kiemelkedő figurái ennek a Ferencvárosnak. Érdemes kiemelni az időközben már 5 millió eurós értékkel rendelkező nyári szerzeményt, Adama Traorét, aki a BL-selejtezőben hat meccsen négy gólt és egy gólpasszt is jegyzett, az El-selejtező play offjában kétszer is eredményes volt, míg a csoportkörben egy találatot ért el. Mellette elévülhetetlen szerepe volt a sikerben Kristoffer Zachariassennek is, aki a csoportkörben három alkalommal is bevette az ellenfelek kapuját, ráadásul a kulcsfontosságú AS Monaco elleni mérkőzésen is ő egyenlített.

Természetesen a két játékos után meg lehet említeni Dibusz Dénest, aki számtalan bravúrt mutatott be mind a selejtezők, mind a csoportkör során, de megemlíthetjük Aissa Laidounit is, aki azóta a világbajnokságon is remekelt, és úgy tűnik, hamarosan távozik a Ferencvárostól.

A folytatás kérdéses. Nem csak azért, mert gigantikus ellenfelekkel találkozhat a Ferencváros, hanem azért is, mert több kulcsemberét is élénken figyelik a topligákban játszó csapatok. Az viszont biztos, hogy a szintlépés ismét összejött a zöld-fehéreknek, és a kelet-közép-európai térség meghatározó együttesévé kezd válni a csapat.

