Nem mindennapi történet: Dani Alves 38 évesen visszatér a brazil válogatottba

Dani Alves bekerült a brazil válogatott világbajnoki-selejtezőkre készülő 24-es keretébe.

Dani Alves bő másfél év után léphet újra pályára válogatott színekben, hiszen 2019 októbere után először kapott meghívót a brazil szövetségi kapitánytól,Titétől. A brazil csapat június elején világbajnoki-selejtezőket játszik Ecuador és Paraguay ellen, és ha Dani Alves (118) pályára lép, akkor megközelítheti a válogatottsági örökranglistán második helyezett Roberto Carlost (125). Tite csapata a selejtezők után a Copa Américára repül, az utazó keretet június kilencedikéig kell bejelenteni, nagy valószínűséggel a mostani behívóval Dani Alves megváltotta repülőjegyét a dél-amerikai kontinenstornára is. Alves az előző Copa Américán csapatkapitányként győzelemre vezette a csapatot, és a torna legjobb játékosának is őt választották. Titét arról kérdezték, hogy miért hívta be a veterán jobbhátvédet:

„Dani Alvesnek hatalmas múltja van a válogatottnál, és remek vezetői képeségekkel rendelkezik, amit hasznosíthatunk. Emellett kiváló edzettségi állapotban van, ami nagyon fontos, ha nap mint nap meccseket kell játszanod."

– zárta gondolatait Tite. Alves 19 éves karrierje során 41 kupát szerzett, 5-öt a Sevillával, 23-at a Barcelonával, duplázott a Juventussal a 2016–17-es szezonban, és a PSG-vel is hatszor álhatott a dobogó legfelső fokára, mielőtt 2019-ben hazatért volna Brazíliába, hogy a Sao Pauloban játszhasson. A válogatottban sem kerülték el a sikerek, tagja volt a 2007-ben és a 2019-ben Copa América győztes csapatnak, valamint 2009-ben és 2013-ban a Konföderációs kupát is is sikerült elhódítania a Selecaóval. Pályafutása során védő létére 74 gólt szerzett, és több mint 100 gólpasszt osztott ki, többet, mint a két volt Barcelonai csapattársa, Xavi és Iniesta.

